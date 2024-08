Polski Cukier AZS UMCS Lublin zaczyna przygotowania do nowego sezonu

Poprzedni sezonu był bardzo nieudany dla koszykarek Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin. Ekipa Krzysztofa Szewczyka przystępowała do niego z celem obrony mistrzostwa Polski. Oczekiwania jednak mocno rozminęły się z rzeczywistością, ponieważ walka o utrzymanie prymatu w krajowej koszykówce zakończyła się już na poziomie ćwierćfinału play-off dość łatwo przegranego z VBW Arka Gdynia.

Teraz jednak ma być inaczej, bo drużyna została inaczej skonstruowana. Przede wszystkim wróciła do niej Aleksandra Stanacev Serbska rozgrywająca była główną architektką jedynego mistrzostwa Polski w historii lubelskiego klubu. Do pomocy dostała ciekawe cudzoziemki w postaci Batabe Zempare, Stelli Johnson czy Laury Miskieniene. W polskiej rotacji na pierwszy plan wysuwają się Olga Trzeciak i Magdalena Szymkiewicz, a całość uzupełnia duża liczba zdolnej młodzieży. Na jej czele jest oczywiście Dominika Ullmann, ale nie wolno zapominać również o Justynie Adamczuk, Zuzannie Kulińskiej czy Micheli Nassisi. Dwie ostatnie mają za sobą pracowite lato, ponieważ występowały w reprezentacji Polski w koszykówce 3x3.

Lublinianki sezon Orlen Basket Ligi Kobiet rozpoczną 5 października, kiedy zagrają na wyjeździe z SKK Polonia Warszawa. Pierwszy raz w hali MOSiR im Zdzisława Niedzieli kibice zobaczą swoje pupilki tydzień później, kiedy do Lublina zawita MB Zagłębie Sosnowiec. Najciekawsze mecze odbędą się jednak w samej końcówce pierwszej rundy, odpowiednio 7 i 14 grudnia. W tym pierwszym terminie Polski Cukier czeka wyjazd do Polkowic, a tydzień później podopieczne Krzysztofa Szewczyka będą gościć VBW Gdynia. W porównaniu z poprzednim sezonem mamy też jedną nowość. Po zakończeniu sezonu zasadniczego zostanie rozegrana również faza play-out. Zmierzą się w niej 9 i 10 zespół, a przegrany z tej rywalizacji spadnie do I ligi.

Terminarz I rundy Orlen Basket Ligi Kobiet

5 października: VBW Gdynia – PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wielkopolski * SKK Polonia Warszawa – Polski Cukier AZS UMCS Lublin * MB Zagłębie Sosnowiec – KS Basket Bydgoszcz Ekstraklasa sp. z o.o. * Energa Polski Cukier Toruń – Enea AZS Politechnika Poznań * KGHM BC Polkowice – 1KS Ślęza Wrocław. 12 października: Lublin – Zagłębie. 19 października: Energa – Lublin. 26 października: Lublin – Politechnika. 16 listopada: Basket – Lublin. 23 listopada: Ślęza – Lublin. 30 listopada: Lublin – Gorzów Wielkopolski. 7 grudnia: Polkowice – Lublin. 14 grudnia: Lublin – Gdynia. Runda rewanżowa rozpocznie się 21 grudnia, a zakończy 8 marca. Faza play-off rozpocznie się 15 marca, a zakończy najpóźniej 16 kwietnia.