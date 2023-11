Polski Cukier Start Lublin efektownie pokonał Svendborg Rabbits

Wyprawa do Danii była dla koszykarzy Polskiego Cukru meczem, który pragnęli wygrać jak najmniejszym nakładem sił. W końcu już w niedzielę zagrają z Anwilem Włocławek, czyli przeciwnikiem z najwyższej półki w Orlen Basket Lidze. Dodatkowo był to pewnego rodzaju wyjazd egzotyczny. Wszak koszykówka w Danii jest sportem zdecydowanie dalszego wyboru. Widać to było zresztą po frekwencji na trybunach – mecz na żywo oglądało około 200 osób.

Arturowi Gronkowi udało się zrealizować plan w stu procentach. Już po pierwszej połowie było wiadomo, że Startowi nie może tego dnia nic zagrozić. Po zmianie stron różnica jeszcze mocniej rosła, aż zatrzymała się 40 pkt. Kapitalny mecz rozegrał Filip Put. On w ostatnim czasie grał nieco mniej – w Danii jednak zdobył 17 pkt i pokazał, że zasługuje na więcej szans. Podobnie rzecz ma się chociażby z Bartłomiejem Pelczarem, który dołożył aż 15 pkt.

Warto też zauważyć, że w środowym meczu bardzo dużo czasu otrzymali gracze rezerwowi. Koszykarze najbardziej eksploatowani grali poniżej 20 min, aby zaoszczędzić siły na niedzielny mecz z Anwilem Włocławek. Początek rywalizacji we Włocławku zaplanowany jest na godz. 17.30. Bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra.

Svendborg Rabbits – Polski Cukier Start Lublin 62:102 (20:28, 10:23, 11:21, 21:30)

Rabbits: Wright 21 (2x3), Jensen 12 (2x3), Mortensen 11 (3x3), Willis 5 (1x3), Dada 1 oraz Harbo 8, Dyrholm 3 (1x3), Vogel 1, Christiansen 0, Toikkanen 0.

Start: O’Reilly 14 (2x3), Benson 9, Gabrić 8 (2x3), J. Karolak 8 (2x3), Durham 6 oraz Put 17 (1x3), Wade 15 (3x3), B. Pelczar 15 (3x3), Krasuski 9 (1x3), Szymański 1.

Sędziowali: Skimantas, Hansen i Kuzia. Widzów: 200.

Inny wynik: Tartu Ulikool Maks nad Moorits – BC Spartak Pleven 83:71.

Utenos 2 4 +31 Bristol 2 4 +16 Start 2 3 +10 Landstede 1 2 +14 Tartu 1 2 +12 Spartak 2 2 -29 Rabbits 2 2 -55 Hapoel 0 0 0

21 listopada: Start – Bristol (godz. 19). 22 listopada: Hapoel – Spartak. 29 listopada: Landstede – Tartu.

Porażka rezerw

Drużyna rezerw Startu Lublin rywalizująca w II lidze przegrała z UKS Trójka Żyrardów. „Czerwono-czarni” byli lepsi tylko w pierwszej kwarcie, później rządy na boisku przejęli już rywale. Ostatecznie Trójka wygrała 79:63. W drużynie Startu warto wyróżnić Marcela Skibę. 17-latek zdobył aż 14 pkt. Nieźle spisał się także Andrii Cherepanov. Ukrainiec, który w lecie miał nawet okazję trenowania z pierwszą drużyną, zdobył 8 pkt. U przeciwników świetnie zagrał Krystian Koźluk. 29-latek z przeszłością w I lidze zdobył 19 pkt i zebrał 14 piłek.