Rozgrywki Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego Cztery drużyny wciąż w tym sezonie nie zaznały jeszcze smaku porażki.

Dlaczego warto inwestować w markowe ubrania?

W obecnych czasach modą interesują się nie tylko celebryci i ludzie mediów, ale tak naprawdę każdy z nas. Nie da się ukryć, że wszyscy chcą wyglądać dobrze i modnie. Obecnie mamy wiele sklepów markowych na wyciągniecie ręki, a więc możemy się stroić i tworzyć ciekawe stylizacje bez końca. Co ciekawe, także mężczyźni zaczęli zwracać uwagę na to, co noszą. Najważniejsze jest to, aby zacząć być przekonanym do markowych ubrań. Dlaczego? Właśnie tym chcemy się zająć.