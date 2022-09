Laura Bernat z AZS UMCS zdobyła brązowy medal MŚ juniorów w pływaniu

For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin. Znowu równo 23:25 [relacja na żywo]

For Nature Solutions Apator Toruń będzie dzisiaj gospodarzem, ale w niedzielę role się odwrócą i na swoim torze pojedzie Motor Lublin. Piątek to dzień, w którym zaczynają się półfinałowe batalie w play-off PGE Ekstraligi. O godz. 20.30 wicemistrzowie kraju powalczą na Motoarenie z toruńskimi "Aniołami". Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 5. Zachęcamy również do śledzenia naszej relacji na żywo