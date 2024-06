Medalowy piątek AZS UMCS Lublin na 100. PZLA Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy

Piątek świetnie otworzyła Daria Zabawska w konkursie rzutu dyskiem. Już w pierwszej kolejce wynikiem 55,24, a przy okazji zdecydowanie zdystansowała rywalki. Po drugiej, trzeciej i czwartej próbie jeszcze się poprawiała, aż dotarła do rezultatu 60,12 m. A ten dał jej złoty medal, chociaż wygrałaby już po pierwszym rzucie. Druga Weronika Muszyńska (także AZS UMCS) była gorsza o ponad sześć metrów (54,09).

Gorszy od klubowej koleżanki nie chciał być za to Krzysztof Hołub, który wygrał zmagania w biegu na 400 metrów przez płotki (50,32). Trzeba dodać, że wygrał już trzeci raz z rzędu. Tym razem był wyraźnie szybszy od rywali, bo drugi Jakub Olejniczak miał czas 50,63, a trzeci Piotr Kidoń 50,85.

W biegu na 200 metrów bardzo dobrze spisał się z kolei Łukasz Żak, który uplasował się na drugiej pozycji, z najlepszym w karierze czasem 20,61. Były złote krążki, było srebro, no to nie mogło zabraknąć także brązowego medalu. A ten w konkursie rzutu oszczepem wywalczył dla AZS UMCS Mateusz Kwaśniewski, który w najlepszej próbie uzyskał wynik 76,11 m.

Po dwóch dniach rywalizacji w Bydgoszczy lekkoatleci AZS UMCS mają na koncie: trzy złote, trzy srebrne i dwa brązowe medale. Dzięki temu prowadzą w klasyfikacji przed Podlasiem Białystok i AZS AWF Katowice.

W piątek powody do radości miał również Piotr Tarkowski. Zawodnik AZS AWF Biała Podlaska zdobył złoto w skoku w dal. Już w swojej drugiej próbie skoczył 7,75 m. Adrian Brzeziński trzymał się blisko, bo w czwartej kolejce tracił do lidera klasyfikacji tylko 9 cm. Nie zdołał go już jednak wyprzedzić i to Tarkowski stanął na najwyższym stopniu podium.