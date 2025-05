Remis lidera, wygrana Orląt Łuków i reszta wyników bialskiej okręgówki

Głos młodzieży w centrum uwagi - Lubelska Konferencja Samorządów Uczniowskich 2025

W XXX Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie odbywa się wydarzenie, które może odmienić oblicze szkolnej demokracji w regionie. „Lubelska Konferencja Samorządów Uczniowskich” to inicjatywa, która z pasją i zaangażowaniem odpowiada na potrzeby młodzieży, dając im realne narzędzia do działania i platformę do dzielenia się swoimi doświadczeniami.