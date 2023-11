Bug Hanna i GKS Łopiennik zakończyli rundę z przytupem. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Kłos był faworytem i w pełni wykorzystał swoją szansę. Piąta przed weekendową serią gier ekipa z Hanny podejmowała outsidera z Białopola. Początek meczu był jednak zaskoczeniem, szczególnie dla gospodarzy. Już w szóstej minucie goście objęli prowadzenie po strzale Sławomira Leśnickiego. - Jeden z naszych obrońców nie trafił w piłkę, a ta dotarła do zawodnika Unii, który przerzucił ją nad naszym bramkarzem - relacjonuje grający szkoleniowiec Bugu Michał Gromysz.

W 25 min miejscowi wyrównali. Do bramki przyjezdnych trafił Daniel Malichani. Jeszcze przed przerwą podwyższył Mateusz Sawicki. - Przez pierwsze 15 minut zastosowaliśmy zbyt proste środki do tego, aby zdobyć bramkę. Jak widać, okazało się to nieskuteczne. Szybko zmieniliśmy naszą grę. W drugiej połowie już całkowicie zdominowaliśmy przeciwnika. Jak widać, byliśmy skuteczni. Choć trzeba przyznać, że mogliśmy wygrać jeszcze wyżej - twierdzi Gromysz.

W minorowych nastrojach przerwę zimową spędzą goście. - Obecny sezon jest dla nas bardzo ciężki. Od początku z powodu kontuzji wypadło nam aż ośmiu zawodników. Ostatnie cztery kolejki miałem w składzie tylko 11 piłkarzy, graliśmy bez zmienników. W meczu z Bugiem doszły nam jeszcze indywidualne błędy, szczególnie w drugiej połowie. Zawodnicy mentalnie nie udźwignęli tego meczu - ocenia szkoleniowiec Unii Białopole Jacek Płoszaj.

Bug Hanna - Unia Białopole 5:1 (2:1)

Bramki: Malichani (25, 63), Sawicki (31), Fabrika (78, 79) - Leśnicki (6).

Bug: Nowachowicz - Malichani, Tabeński, Sawicki, Wegiera (60 Tarasiuk), Lewczuk, Sata, Naumiuk, Gromysz, Barchuk (21 J. Stolaruczuk), Fabrika.

Białopole: Wójtowicz - Piekaruk, Ostrowski, Domińczuk, Gawrzak, Krasnowski (75 Mielniczuk), J. Sarzyński, Zdybel, Wyrwa (46 Wilgos), Leśnicki, Bureć.

Po 12 seriach gier Granica Dorohusk miała w tabeli tylko punkt przewagi nad Frassatim Fajsławice. Zespoły dzieliła w klasyfikacji tylko lokata, wyżej na 11. miejscu plasowała się ekipa z Dorohuska. Obie drużyny były blisko strefy spadkowej. W takich okolicznościach bezpośrednie starcie było o podwójną stawkę. W lepszych nastrojach po końcowym gwizdku byli miejscowi. Granica pokonała Frassatiego 3:1. Już po pierwszej połowie prowadziła 2:0. Komplet punktów sprawił, że miejscowi mają ich obecnie 13, awansowali także w tabeli.

Granica Dorohusk - Frassati Fajsławice 3:1 (2:0)

Bramki: Gorzała (8), Poznański (28), Alikowski (71) - Robak (78).

Granica: Bożek - Kogut, Kociuba, Piotrowski, Kamola, Gregorczuk, Alikowski (76 Chuluk), M. Antoniak, Ruszkiewicz (29 Tsevikh), Poznański, Gorzała (56 A. Antoniak).

Frassati: A. Kulesza - G. Tylec (72 H. Kulesza), Lipa, Adamiec, Błaziak, Leszcz (46 Robak), Matycz, Dunda (87 Papuha), Korchut (72 Shtekh), R. Kostka (46 Ryczko), Stefaniak.

Pozostałe wyniki 13. kolejki: Kłos Gmina Chełm - Orzeł Srebrzyszcze 3:2 (Kuśmierz 39, Żwirbla 75, Siatka 90 + 5 - E. Krzyżanowski 48, 90 + 4). Czerwona kartka: Krzysztof Rak (Kłos) w 70 min, za drugą żółtą * Brat Siennica Nadolna - GKS Łopiennik 2:6 (Dubaj 19, Kniażuk 62 - Krystian Sawa 14, Kacper Wojciechowski 24, 69, Olęder 35, Karol Wojciechowski 67, 82). Czerwona kartka: Aleksander Urbański (Brat) w 64 min, za drugą żółtą * Unia Rejowiec - Spółdzielca Siedliszcze 3:1 (Kwiatosz 49, W. Rossa 51, 68 - Głowacki 24) * Sparta Rejowiec Fabryczny - Ruch Izbica 2:2 (Świeca 5, Strug 29 - P. Lewandowski 43, Gałka 59) * Hetman Żółkiewka - Włodawianka Włodawa 1:3 (Sawicki 32 - Nielipiuk z karnego 55, z karnego 80, Kruk 57). Czerwone kartki: Mateusz Puchala (Hetman) w 80 min, za faul; Rafał Małek (Hetman) w 89 min, za niesportowe zachowanie.