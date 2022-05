Lider odskoczył czołówce. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

Unia przystępowała do meczu z Frassatim z pierwszej pozycji, w roli faworyta. – Już po pierwszej połowie powinniśmy strzelić kilka bramek. Znowu zawodziła skuteczność. Przeważaliśmy, ale nie potrafiliśmy udokumentować tego strzeleniem większej liczby goli – mówi Marcin Palonka, kierownik Unii.

Gospodarze mieli zadanie zdobycia kompletu punktów, które pozwalały utrzymać pierwsze miejsce w tabeli. Cel ten zrealizowali. Mogą jedynie żałować, że wszystkich wypracowanych okazji strzeleckich nie potrafili zamienić na bramki. – Swoje szanse zmarnowali Roman Rossa, Adrian Czerwiński, Michał Chybiak, Paweł Szajduk, Mateusz Pawlicha, Tomasz Sąsiadek – wylicza kierownik.

Goście w drugiej połowie zaczęli przeważać, strzelili też gola. Jego autorem był grający drugi trener Frassatiego Dawid Gęca. – Tej bramki w ogóle nie powinniśmy stracić. Straciliśmy piłkę w środku pola, przejął ją trener rywala i lobem posłał za kołnierz naszemu bramkarzowi. Nie bez znaczenia był silny wiatr – relacjonuje Palonka. Kierownik Unii dodaje: – zasłużyliśmy na zwycięstwo i cieszymy się, że powiększyliśmy dorobek o kolejny komplet punktów.

Goście mieli zastrzeżenia do pracy arbitra. – Szkoda, że sędzia Dariusz Harko nie stosował jednakowego kryterium dla obu drużyn. Przez pierwsze 25 minut nie mieliśmy nic do powiedzenia. Później mecz się wyrównał. Jeszcze w pierwszej połowie stworzyliśmy okazje do strzelenia goli. Jednak albo nie mieliśmy szczęścia albo piłka odbijała się od rywala lub bronił bramkarz. Pod koniec meczu „siedliśmy” też kondycyjnie. Druga żółta kartka nie powinna być pokazana. Karol walczył bark w bark. Zabrakło też naszego etatowego strzelca Michała Młynarczyka. – analizuje grający trener Frassatiego Dawid Gęca.

Unia Rejowiec – Frassati Fajsławice 3:1 (1:0)

Bramki: Szajduk (14), R. Rossa (48 z karnego, 54) – Gęca (89).

Czerwona kartka: Karol Przebirowski (Frassati) w 60 min, za drugą żółtą.

Rejowiec: Dębski – Wiewióra (46 Karauda), J. Czerwiński, Brzezicki, Szajduk (75 D. Sąsiadek), A. Czerwiński, Pawlicha, T. Sąsiadek (60 Nowaczek), Chybiak (80 Jersak), R. Rossa, Górny.

Frassati: Urbańczyk – K. Przebirowski, Leszczyński, K. Kostka, Koc, S. Gieracz (66 Krzykała), Dunda, Chruściel (72 Gęca), Dembiński, P. Przebirowski, P. Kostka (71 Przybylski).

W Hannie Bug podzielił się punktami z Ogniwem Wierzbica po remisie 1:1. Naprzeciw siebie stanęły drugi i trzeci zespół rozgrywek. W pierwszej połowie więcej z gry mieli gospodarze, którzy już w 16 min trafili do siatki przyjezdnych. Miejscowych kibiców ucieszył Adam Wiraszka. Zawodnik otrzymał dokładne podanie, podciągnął akcję bliżej bramki, a wszystko zakończył precyzyjnym uderzeniem po długim rogu w okienko.

Trzy minuty później Ogniwo mogło doprowadzić do wyrównania. Dogodnej okazji nie wykorzystał Karol Sobów, który oddał groźny strzał na bramkę miejscowych. Pierwsza odsłona zakończyła się skromną wygraną Bugu.

Po zmianie stron przyjezdni dopięli swego. Kwadrans po wznowieniu gry w tej części na listę strzelców wpisał się Konrad Klimowicz. – Obie połowy należały do nas, powinniśmy wygrać co najmniej 5:1. Sam Mateusz Chwedoruk miał trzy tzw. setki, które zakończył strzałami w bramkarza Ogniwa. Patrząc na wynik można powiedzieć, że straciliśmy dwa punkty niż zyskaliśmy jeden – mówi szkoleniowiec Bugu Paweł Oponowicz.

Podział punktów cieszy za to gości. – Gospodarze mieli więcej sytuacji, ale ich nie wykorzystali. Bardzo dobrze spisywał się nasz bramkarz Tomasz Wojnowski, który wiele razy bronił strzały piłkarzy Bugu. Bramkę straciliśmy po naszych błędach. Remis jest wynikiem sprawiedliwym – podsumuje Damian Gałecki, kierownik Ogniwa.

Bug Hanna – Ogniwo Wierzbica 1:1 (1:0)

Bramki: Wiraszka (16) – K. Klimowicz (60).

Bug: Żmudziński – Mikulski, Żakowski, Więcaszek, Masztaleruk, J. Jaworski, Kowalik, Pietrasik, A. Jaworski (79 Babkiewicz), Chwedoruk, Wiraszka.

Ogniwo: Wojnowski – Sobisiak, Siwek, Szanfisz, Chlebiuk, Sobów, Kłos (82 Dragan), Jusiuk (90 + 3 Krzyżanowski), K. Klimowicz (86 E. Klimowicz).

Pozostałe wyniki: Start-Regent Pawłów – Agros Suchawa 1:3 (Woźniak 56 – Lejko 12, S. Staszewski 21, Witkowski 65) * Hetman Żółkiewka – Ruch Izbica 0:4 (Wlizło 25, 70, 82, 90). Czerwone kartki: Jakub Amerla (Hetman) w 30 min, za faul; Łukasz Winnicki w 88 min, za niesportowe zachowanie. W 65 Paweł Szymonek (Hetman) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Ruchu) * Hutnik Dubeczno – Orzeł Srebrzyszcze 0:0 * Znicz Siennica Różana – Granica Dorohusk 0:3 (A. Antoniak 16, Alikowski 36, Słomka 75 z karnego). Czerwona kartka: Alan Olszyna w 62, za drugą żółtą * Unia Białopole – Spółdzielca Siedliszcze 2:0 (Steciuk 71, Ostrowski 79). Czerwona kartka: Damian Dziewulski w 80 min, za drugą żółtą.