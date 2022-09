Na półmetku rundy trzy zespoły nadają ton rywalizacji chełmskiej klasy okręgowej

Świdnik. Jednak potrzeba więcej pieniędzy na targ

Co najmniej 4 miliony złotych będzie musiał dołożyć świdnicki Urząd Miasta, by podpisać umowę z wykonawcą, dotyczącą przebudowy miejskiego targowiska. Do ostatniego przetargu wpłynęły trzy oferty, wszystkie dużo powyżej kwoty zakładanej na sfinansowanie tej inwestycji.