Włodawianka i Astra nadal niepokonane w chełmskiej okręgówce

141 pomysłów na miasto. Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim

Jak co roku mieszkańcy Lublina zagłosują w budżecie obywatelskim. System przyjmuje już pierwsze głosy. Do wyboru dziesiątki projektów, a do wydania niemal 15 mln zł. Co mieszkańcy mogą zmienić w stolicy Lubelszczyzny?