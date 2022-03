GKS Górnik Łęczna – AP Lotos Gdańsk 1:0. Zadecydowało jedno trafienie

Dla piłkarek Górnika to był bardzo trudny mecz. Lotos Gdańsk wprawdzie w ligowej tabeli plasuje się dolnej połowie stawki, to jednak jest to zespół, który jest groźny dla każdego rywala. Walczący o mistrzostwo Polski Górnik przed tygodniem jedynie zremisował z GKS GieKSa Katowice, co sprawiło tylko, że tabela jeszcze bardziej się spłaszczyła.

Górnik nie miał więc już możliwości kolejnego potknięcia i widać było, że ten fakt lekko paraliżuje podopieczne Roberta Makarewicza. To przyjezdne były groźniejsze w pierwszych minutach, chociaż w 9 min to Oliwia Rapacka była blisko gola. Jej uderzenie świetnie obroniła jednak Jessica Ludwiczak.

Rozstrzygnięcie przyszło w 39 min, kiedy indywidualną akcją w środku pola popisała się Rapacka. Wykończyła ją świetnym podaniem do Chinonyerem Macleans. Nigeryjka znalazła się tuż przed bramkarką Lotosu. Chociaż nie było łatwo, to zdołała ją minąć i wślizgiem wepchnęła piłkę do siatki.

Druga połowa odbywała się już na warunkach podyktowanych przez gospodynie. Robert Makarewicz nie może być jednak do końca zadowolony z postawy swoich podopiecznych, bo mimo dużej przewagi nie potrafiły one podwyższyć wyniku. Dobre okazje miała chociaż Macleans, ale piłka po jej uderzeniach najczęściej przelatywała nad poprzeczką. Rywalki z rzadka gościły na połowie łęcznianek i ostatecznie musiały pogodzić się ze stratą trzech punktów.

GKS Górnik Łęczna – AP Lotos Gdańsk 1:0 (1:0)

Bramka: Macleans (39).

Górnik: Palińska – Skupień (62 Skupień), Siwińska (46 Szymczak), Guściora (68 Ratajczyk), Zawadzka, Lefeld, Kaczor, Głąb, Litwiniec, Rapacka (62 Jezioro), Macleans (76 Giętkowska).

Lotos: Ludwiczak – Szewczuk (85 Polańska), Bużan, Ignatowicz, Kołodziejek, Włodarczyk (78 Okon), Plotzka (6 Stasiulewicz), Słowińska, Dymińska, Grzywińska (59 Karwacka), Kirsch-Downs.

Żółte kartki: Zawadzka, Szymczak, Głąb – Grzywińska. Widzów: 100.

Szymczak w kadrze

Emilia Szymczak została powołana do reprezentacji Polski U-17, która pod koniec marca będzie walczyć w Małopolsce o awans do finałów mistrzostw Europy. Szymczak jest jedyną przedstawicielką Górnika Łęczna w reprezentacji. Biało-Czerwone o miejsce w finałowym turnieju będą rywalizować z Chorwacją, Anglią oraz Francją.