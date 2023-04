GKS Górnik Łęczna poznał rywala w ćwierćfinale Orlen Pucharu Polski

- Trafiłyśmy na przeciwnika, z którym mierzyłyśmy się ostatnio w rozgrywkach Orlen Ekstraligi. Na pewno będzie to ciekawe spotkanie. Przed tygodniem wygrałyśmy z Pogonią i w Pucharze zamierzamy zrobić to ponownie – ocenia losowanie dla klubowych mediów społecznościowych pomocniczka Górnika, Dominika Dereń.

Obie ekipy rzeczywiście grały bezpośredni mecz w ostatniej kolejce Orlen Ekstraligi. Na stadionie w Łęcznej lepsze były gospodynie, które zwyciężyły pod dwóch trafieniach Klaudii Fabovej. Dla szczecinianek honorową bramkę zdobyła Roksana Ratajczyk. W drodze do ćwierćfinału Orlen Puchar Polski Pogoń wyeliminowała HydroTruck Radom (2:1), Sportis KKP Bydgoszcz (1:0) i Pogoń Dekpol Tczew (3:2). Górnik natomiast rozprawił się z GKS GieKSa Katowice (2:0), KSP II Kielce (11:0) i Resovią II Rzeszów (5:2). Tego ostatniego przeciwnika podopieczne Roberta Makarewicza pokonały dopiero po dogrywce.

Warto wspomnieć, że w najbliższych dniach piłkarki Górnika będą się mocno udzielać podczas spotkań reprezentacji Polski. Powołanie do kadry otrzymały Weronika Kaczor oraz Klaudia Lefeld. Zespół Niny Patalon zmierzy się najpierw z Kostaryką, a później z Holandią. Z rywalem z Ameryki Północnej zagrają w Łodzi 6 kwietnia. Z Holenderkami rywalizować będą 11 kwietnia w Rotterdamie.

Nominacje do kadry U-19 otrzymały Milena Kazanowska oraz Katja Skupień. Młode Biało-Czerwone od 5 do 11 kwietnia będą walczyć w Stalowej Woli i Boguchwale o awans do mistrzostw Europy. Rywalkami Polek będą Szwajcarki, Czeszki i Serbki. Promocję do turnieju wywalczy tylko zwycięzca imprezy na Podkarpaciu.

Ćwierćfinały Orlen Puchar Polski: Juna-Trans Stare Oborzyska – AP Orlen Gdańsk * TME UKS SMS Łódź – Śląsk Wrocław * 1KS Ślęza Wrocław – AZS UJ Kraków * GKS Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin.