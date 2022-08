GKS Górnik Łęczna wbił w sparingu rywalowi aż dziesięć bramek

Forma wicemistrzyń Polski powoli idzie do góry, o czym świadczy wynik i postawa zespołu w sobotniej konfrontacji z HydroTruck Radom. Przypomnijmy, że pierwsze spotkania w tym okresie przygotowawczym były dla kibiców Górnika mocno rozczarowujące. Zespół długo nie grał najlepiej, co skutkowało przeciętnymi rezultatami w meczach z niżej notowanymi przeciwnikami. Pierwszym syndromem poprawy był środowy mecz ze Stomilankami Olsztyn, który Górnik wygrał 3:2 w dobrym stylu. Sobotnia rywalizacja z HydroTruck Radom była już jasnym sygnałem mówiącym o tym, że przygotowania do rozpoczęcia Ekstraligi idą we właściwym kierunku.

Górnik rozpoczął mecz w zestawieniu, które powinno mocno przypominać skład w meczach ligowych. Gospodynie szybko zdominowały rywalki i już w 5 min za sprawą Oliwii Rapackiej objęły prowadzenie. Łęcznianki grały bardzo agresywnie i nie pozwalały rywalkom na spokojne rozgrywanie piłki. W 15 min futbolówkę przejęła Klaudia Miłek i oddała ją Klaudii Fabovej, która podwyższyła prowadzenie Górnika. Chwilę później było już 3:0, kiedy strzałem z dystansu popisała się Julita Głąb. Kolejny gol padł w 19 min dzięki uderzeniu Miłek. Strzelanie w tej części spotkania zakończyła Anna Zając, która gola zdobyła w 21 min.

Po zmianie stron zespół z Radomia zaczął grać nieco bardziej odważnie, ale nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe. Górnik spokojnie czekał na swoje okazje, których zresztą nie brakowało również w drugiej połowie. Hat-tricka skompletowała Miłek, która strzelała w 62 i 65 min. Jej trafienia rozdzieliła Klaudia Lefeld zdobywając gola w 64 min. Reprezentantka Polski na listę strzelczyń ponownie wpisała się również w 67 min. Wynik meczu ustaliła natomiast Fabova. Ważnym wydarzeniem było pojawienie się na boisku Dominiki Dereń, która wróciła na murawę po przerwie trwającej aż 9 miesięcy. – W meczu z HydroTruck Radom zagraliśmy na bardzo dobrym poziomie. Wyszliśmy na boisko tak zmobilizowani, jakby to były zawody ligowe. Założenia zostały zrealizowane i trzeba się cieszyć z tego faktu. W dzisiejszym spotkaniu skupialiśmy się na grze obronnej, ale moje podopieczne popisały się też dobrą skutecznością. Myślę, że mecz ligowy z HydroTruck nie będzie aż tak łatwy, bo ligowa rywalizacja to jednak inna rzeczywistość – powiedział klubowym mediom społecznosciowym Robert Makarewicz.

Ekstraliga ruszy 13 sierpnia, a w pierwszej kolejce Górnika czeka wyjazd do Wrocławia na mecz z miejscowym Śląskiem. Pierwszy raz u siebie łęcznianki zagrają tydzień później, a rywalem będzie Medyk POLOmarket Konin.

GKS Górnik Łęczna – HydroTruck Radom 10:0 (5:0)

Bramki: Rapacka (5), Fabova (15, 82), Głąb (17), Miłek (19, 62, 65), Zając (21), Lefeld (64, 67)

Górnik: Urbańczyk – Szymczak, Bużan, Głąb (46 Cyraniak), Zając (37 Skupień), Kazanowska (46 Frontczak), Kaczor (55 Litwiniec), Rapacka (55 Świderska), Lefeld (80 Dereń), Fabova (46 Piętakiewicz), Miłek (80 Fabova).