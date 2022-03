Górnik Łęczna - Legia Warszawa [zapis relacji na żywo]

90+5 KONIEC MECZU! Legia Warszawa pokonuje w Łęcznej Górnika i mocno przybliża się do celu jakim jest w tym sezonie dla niej utrzymanie. Natomiast sytuacja Górnika staje się coraz trudniejsza. Piątkowy mecz w Łęcznej nie rzucił na kolana

90+4 Zmiana w Legii. Kastrati za Wszołka

90+1 Najlepsza okazja dla łęcznian. Mak dośrodkował na dalszy słupek, a Śpiączka przy asyście dwóch obrońców oddał strzał głową. Miszta pewnie chwycił piłkę

90' Druga połowa przedłużona o pięć dodatkowych minut

89' Mecz zbliża się do końca. Górnik wciąż bez żadnej dogodnej sytuacji

85' Lekki i syngalizowany strzał Josue łapie Gostomski

82' Zmiany w Górniku: Boisko opuścił Krykun, Serrano i Lokilo. W ich miejsce Mak, Rymaniak i Wędrychowski

80' Mecz zbliża się do końca, ale Górnik mimo to nie podejmuje ryzyka i nie decyduje się na podejście pressingiem do przeciwników

77' Faul Drewniaka na Josue i żółta kartka dla pomocnika z Łęcznej

74' Słaby strzał Pekharta głową

72' Zmiana w Legii Sokołowski wchodzi w miejsce Lopeza

71' Zmiany w Górniku: Banaszak za Gąskę i Szramowski za Golińskiego

69' Górnik chciał szybko odpowiedzieć, ale szarża łęcznian szybko została przerwana

66' GOOOOOOL DLA LEGII!!! Nie odrobili "lekcji" obrońcy Górnika i znów bali się zaatakować rywala. W efekcie Johansson podał do Rosołka, a ten będąc w polu karnym pokonał Gostomskiego

60' Godzina gry za nami. Zwrotów akcji nie obserwujemy. Walka toczy się w środku pola. Górnik wciąż czeka na okazję by przeprowadzić szybki atak po przechwycie. Legia ma więcej posiadania piłki, ale nic z tego nie wynika

55' Rzut rożny dla Legii i trochę zamieszania w polu karnym łęcznian. Atak gości jednak bez efektów

NIE MA BRAMKI! Nadal 0:0 i z rzutu wolnego zaczyna bramkarz Górnika!

Mamy analizę VAR! Na powtórkach widać, że piłka zanim trafiła pod nogi Slisza dotknęła dłoni zawodnika Legii. Sędzia Marciniak podbiega do monitora i sam zobaczy powtórkę

52' GOOOOOL DLA LEGII!!! Slisz "zebrał" piłkę przed polem karnym i przy kompletnie biernej postawie obrońców wbiegł z nią w pole karne i płaskim technicznym strzałem pokonał Gostomskiego!

50' Strzał Pekharta zblokował de Amo i piłkę bez kłopotów chwycił Gostomski

47' Pierwsza wrzutka przyjezdnych wybita przez de Amo

46' Zaczynamy drugą połowę! Przy piłce Legia. W przerwie boisko opuścił Celhaka, a zastąpił go Rosołek

- Wyciągnęliśmy wnioski z dwóch ostatnich meczów i zmieniliśmy nieco ustawienie. Brakuje w naszej grze trochę cierpliwości. Powinniśmy też bardziej skupić się podczas rzutów wolnych w kierunku bramki rywali - powiedział przed kamerami Canal+ w przerwie meczu Maciej Gostomski

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY. Jak zwykło się mawiać pierwsza połowa to spotkanie "dla koneserów". Oba zespoły skupiały się w pierwszych 45 minutach głównie na dobrej grze w obronie. Jedyny celny strzał oddali Legioniści, ale nie mógł on zagrozić gospodarzom

46' Lokilo zatrzymany tuż przed polem karnym przez Wieteskę

45' Zbyt głęboka wrzutka Lokilo w kierunku Śpiączki. Mecz w pierwszej połowie potrwa o minutę dłużej

44' Szarża Lokilo przerwana faulem Slisza na około 35 metrze. Dośrodkowanie z rzutu wolnego bez żadnego efektu

42' Drewniak bardzo blisko Josue "poskrobał" rywala po nogach. Chwilę później akcja Górnika przerwana przez Celhakę i żółta kartka dla Albańczyka za faul na Golińskm

40' Szybka akcja gości i strzał Pekharta w boczną siatkę bramki Gostomskiego

38' Krykun faulowany w środkowej strefie boiska. Wejście było na tyle ostre, że Ukraińcowi udzielono pomocy medycznej. Żółta kartka dla Johanssona

35' W odpowiedzi uderzał Josue a jego strzał został zblokowany przez obrońców. Chwilę później dośrodkowanie z rzutu rożnego dobrze wybił de Amo

29' Prostopadłe podanie gości przejmuje Leandro. Chwilę później kontra Górnika zakończona strzałem Gąski z około 16 metrów. Piłka minęła słupek bramki Miszty

26' Dobre zachowanie Golińskiego w starciu z Mladenoviciem i od bramki zaczyna Gostomski. Spotkanie przeniosło się do środkowej strefy boiska. Wciąż czekamy na pierwszy celny strzał którejś z ekip

22' Wrzutka Josue do Wieteski z rzutu wolnego. Piłka wypada poza linię końcową boiska

16' Legia zyskuje coraz większą przewagę optyczną, ale po kwadansie obie drużyny pozostają bez groźnego strzału w światło bramki

13' Śpiączka pomógł kolegom w defensywie i wywalczył rzut wolny dla swojego zespołu

10' Piłka przeniosła się pod pole karne gości. Strzelał Serrano, ale został zablokowany

9' Fatalne podanie w tył Drewniaka do bramkarza Górnika! Do piłki dopadł Pekhart, ale Gostomski utrudnił mu zadanie i akcja nie zakończył się nawet strzałem

9' Kolejny nieudany atak pozycyjny Legii i dłuższe podanie ląduje pod nogami Macieja Gostomskiego

6' Goście budowali atak pozycyjny, ale kiedy Górnik podszedł wyżej piłka wypadła na aut

5' Przejęcie piłki przez Gersona, który chciał zainicjować kontrę, ale bezskutecznie. Przy piłce Legia

3' Wrzutka z lewej flanki przejęta przez Mladenovicia

1' Gospodarze odważnie ruszyli do przodu i wywalczyli pierwszy rzut rożny. Drewniak walczył o pozycję z jednym z rywali i zdaniem sędziego faulował

1' Gramy! Przy piłce Górnik

Oba zespoły wychodzą już na murawę. Górnik zagra dziś w na zielono-czarno, a Legia w białych strojach. Mecz sędziować będzie Szymon Marciniak, który jest etatowym arbitrem w rozgrywkach Ligi Mistrzów

Natomiast w bramce Legii zaprezentuje się Cezary Miszta. Artur Boruc nie znalazł się tym razem w kadrze meczowej

Dziś kibice w Łęcznej zobaczą po raz pierwszy w pierwszym składzie Jonathana de Amo. Czy defensywa będzie tym razem spisywać się lepiej niż w ostatnim meczu w Płocku przeciwko tamtejszej Wiśle. Dodatkowo w barwach Górnika brakuje dzisiaj pauzującego za kartki Janusza Gola

Górnik Łęczna - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Bramki:

Górnik: Gostomski – Leândro, de Amo, Gerson, Krykun – Drewniak – Gąska, Goliński, Serrano, Lokilo – Śpiączka.

Legia: Miszta – Mladenović, Wieteska, Rose, M. Johansson – Celhaka, Slisz – R. Lopes, Josue, Wszołek – Pekhart.