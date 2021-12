Górnik Łęczna poleci na zgrupowanie do Turcji

Pierwszy trening w 2022 roku zespół Kamila Kieresia odbędzie w czwartego stycznia. Na początek zielono-czarnych czekają badania wydolnościowo – szybkościowe, wspólne treningi, gra wewnętrzna i domowy sparing z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Natomiast W dniach 17-28 stycznia piłkarze Górnika przebywać będą na 10 dniowym zgrupowaniu w tureckiej miejscowości Antalya. – Od dwóch i pół roku pracuję w Łęcznej i jako klub nie byliśmy jeszcze na zimowym zgrupowaniu. W tamtym roku planowaliśmy wylot do Turcji, ale przez pandemię i niepewną sytuację podjęliśmy decyzję o rezygnacji. W tym roku wszystkie drużyny z PKO BP Ekstraklasy chcą przygotowywać się do startu rozgrywek za granicą i mam nadzieję, że obostrzenia im w tym nie przeszkodzą, choć jak wiemy sytuacja jest dynamiczna – mówi Kamil Kiereś, trener Górnika.

Podczas tureckiego zgrupowania łęcznianie rozgrają cztery gry kontrolne. Wśród rywali Górnika znaleźli się: azerska Zira Baku, serbski FK Novi Pazar oraz kosowska FC Prisztina. Do ustalenia pozostał jeszcze jeden rywal podczas obozu

Po powrocie do Polski w ostatnim sprawdzianie przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zielono-czarni zmierzą się z drugoligowym Motorem Lublin. Natomiast tydzień później w Grodzisku Wielkopolskim zespół trenera Kieresia zmierzy się w pierwszej kolejce rozgrywanej w nowym roku z Wartą Poznań. Maciej Gostomski i spółka będą chcieli zrewanżować się „zielonym” za bolesną porażkę 0:4 poniesioną w Łęcznej w rundzie jesiennej.

PLAN PRZYGOROTAŃ GÓRNIKA ŁĘCZNA DO RUNDY WIOSENNEJ PKO BP EKSTRAKLASY

4-5 stycznia: powrót do treningów, badania wydolnościowo – szybkościowe * 8 stycznia: gra wewnętrzna * 15 stycznia: sparing z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (w Łęcznej) * 17 stycznia: wylot na obóz do Turcji * 20 stycznia: sparing z Zira Baku (Azerbejdżan) * 24 stycznia: sparing (przeciwnik do ustalenia) * 27 stycznia: sparingi z FK Novi Pazar (Serbia), oraz FC Prisztina (Kosowo) * 28 stycznia: powrót do Polski * 30 stycznia: sparing z Motorem Lublin (w Łęcznej) * 6 lutego godz. 12.30: spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wartą Poznań.