Górnik Łęczna rozpoczyna walkę w Fortuna Pucharze Polski

Zespół trenera Kamila Kieresia w ostatnim meczu ligowym przegrał u siebie z Lechią Gdańsk aż 0:4. Łęcznianie do przerwy stracili dwa gole, a po zmianie stron mimo niezłego początku rywale zdołali dołożyć kolejne dwa gole. – W meczu z Lechią staraliśmy się walczyć, ale straciliśmy kolejną bramkę po stałym fragmencie gry, a kilka minut później kolejną. W przerwie w szatni powiedzieliśmy sobie, że wychodzimy wysoko na przeciwnika. To było widać i mieliśmy swoje okazje na zdobycie gola, ale ich nie wykorzystaliśmy. Rywal to skrzętnie wykorzystał i zdobył kolejne bramki – mówi Szymon Drewniak, pomocnik Górnika.

Zielono-czarni nie mieli dużo czasu na rozpamiętywanie kolejnej ligowej porażki. Już we wtorek w ramach Fortuna Pucharu Polski zagrają bowiem na wyjeździe z Górnikiem Polkowice i postarają się o przełamanie złej passy. – Górnik dość mocny zespół. Czeka nas ciężkie spotkanie, bo niżej notowany rywal będzie się chciał pokazać jak najlepiej na naszym tle – powiedział Janusz Gol tuż po losowaniu, które odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej. – Ten mecz jest dla nas obecnie najważniejszy. Musimy do niego podejść właściwie skoncentrowani i zrobimy wszystko by wywalczyć awans do kolejnej rundy – zapewnia Drewniak. Ekipa z Polkowic plasuje się obecnie na 13 miejscu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Dlatego faworytem do awansu będą łęcznianie, ale patrząc na wyniki rywali czeka ich trudne zadanie. Polkowiczanie w lidze wygrali co prawda dotąd tylko raz, ale zanotowali do tego aż pięć remisów i cztery porażki. Ekipa trenera Pawła Barylskiego gra jednak dość ofensywnie i w ośmiu meczach zdobyła 11 bramek, tracąc przy tym aż 18. Dlatego trudno przewidzieć jaką taktykę na starcie z faworytem obierze pierwszoligowiec.

Początek wtorkowego meczu w Polkowicach zaplanowano na godzinę 18.

Dwójka powołanych

Trener reprezentacji Polski do lat 21 Maciej Stolarczyk ogłosił pełną listę zawodników powołanych na zgrupowanie i mecze kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy UEFA EURO U-21 2023. Wśród osiemnastu powołanych piłkarzy, którzy na co dzień występują w polskich klubach znaleźli się Marcel Wędrychowski i Kryspin Szcześniak z Górnika Łęczna. Piłkarze zielono-czarnych będą mieć okazje do gry w Biało-czerwonych barwach w meczach z Węgrami (8 października o 20 w Szeged) oraz San Marino (12 października o 16.30 w Kielcach).