Górnik Łęczna trenuje w Turcji. W czwartek kolejny sparing

Kamil Kiereś i spółka w drogę do Turcji wyruszyli w poniedziałek rano. Najpierw łęcznian czekała daleka droga autokarem do Katowic, a później przelot do Antalyi, gdzie przez najbliższe dni beniaminek PKO BP Ekstraklasy będzie szlifować formę przed startem rundy wiosennej.

Piłkarze z Łęcznej na miejsce dotarli w poniedziałek późnym wieczorem. – Lot był bardzo udany choć nieco opóźniony. W samolocie nie trzęsło i najważniejsze, że dotarliśmy na miejsce. Zabieramy walizki do hotelu i od wtorku bierzemy się ostro do pracy – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Tomasz Midzierski, stoper Górnika. – Mam przyjemność być w Antalyi po raz trzeci. Wcześniej byłem tu kiedy pracowałem w GKS Bełchatów. Przyjechaliśmy tutaj ciężko pracować i w zasadzie każdego dnia będziemy trenować dwa razy dziennie. Rozegramy cztery mecze kontrolne – zdradził we wtorkowy poranek Andrzej Orszulak, asystent trenera Kamila Kieresia.

Pierwsze dwa dni obozu upłynęły łęcznianom pod znakiem dwóch jednostek treningowych jednego dnia. We wtorek Maciej Gostomski i spółka najpierw trenowali na siłowni, a następnie odbyli pierwsze zajęcia na boisku, gdzie jak można zobaczyć na opublikowanym materiale wideo pracowali nad elementami motorycznymi, a także wykonywali rzuty karne. Widać, że w drużynie panuje dobra atmosfera– Fajnie jest trenować na naturalnej nawierzchni, bo do tej pory w Łęcznej zajęcia odbywały się na boisku ze sztuczną trawą. Lekkim minusem jest tylko to, troszkę dokuczał nam wiatr – powiedział Adrian Kostrzewski, bramkarz Górnika.

W czwartek zielono-czarnych czeka drugi w tym roku, a pierwszy podczas pobytu w Turcji mecz kontrolny, a ich rywalem będzie Zira Baku z Azerbejdżanu. – W pierwszych dwóch sparingach każdy z zawodników spędzi na boisku po 40 minut. Taki był plan nakreślony przez trenera Kamila Kieresia – wyjawił trener Orszulak. – Natomiast po meczach kontrolnych czekają nas jeszcze treningi regeneracyjne. Naszym celem jest właściwe przygotowanie do rundy wiosennej bo wiemy jak istotna będzie ona dla nas – zapewnia asystent Kamila Kieresia.

Górnik na obozie w Turcji będzie przebywać do 28 stycznia. Po powrocie do Polski rozegra jeszcze sparing z drugoligowym Motorem Lublin, a następnie rozpocznie bezpośrednie przygotowania do pierwszego meczu o punkty w PKO BP Ekstraklasie, który odbędzie się szóstego lutego w Grodzisku Wielkopolskim przeciwko Warcie Poznań.

Więcej materiałów z pobytu łęcznian w Antalyi kibice mogą zobaczyć na klubowych mediach społecznościowych