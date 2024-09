Legia Warszawa - Motor Lublin. Siedem goli przy Łazienkowskiej (zapis relacji na żywo)

Legia Warszawa – Motor Lublin 5:2 (2:1)

Bramki: Kapustka (30, 69), Wszołek (36-z karnego), Alfarela (48), Nsame (90+1) - Rudol (9), Ndiaye (90).

Legia: Tobiasz – Augustyniak, Ziółkowski, Barcia, Wszołek, Kapustka, Goncalves (58 Celhaka), Luquinhas (70 Morishita), Vinagre (77 Chodyna), Pekhart (70 Nsame), Alfarela (58 Gual).

Motor: Brkić – Stolarski (46 Wójcik), Najemski, Rudol (64 Bartos), Luberecki, Scalet (46 Samper), Wolski, Caliskaner (77 Kubica), Ndiaye, Mraz (64 Simon), Ceglarz.

Rezerwowi:

Legia: Kobylak, Kapuadi, Chodyna, Pankov, Celhaka, Morishita, Gual, Urbański, Nsame

Motor: Rosa, Romanowski, Samper, Kubica, Wójcik, Simon, M. Król, Bartos, Palacz.

-------------------------------------------------------

90+4' Koniec meczu. Motor pokazał się z dobrej strony, ale wraca do domu bez punktów i z bagażem pięciu goli.

90+3' Ndiaye atakuje prawą flanką, "wjeżdża" między dwóch rywali, ale Legia wybija.

90+1' Szybka odpowiedź miejscowych i mamy 5:2. Gual rzuca długą piłkę do Mirishity, ten podaje wzdłuż bramki do Nsame i tym razem nie ma mowy o spalonym.

90' Mecz potrwa jeszcze trzy minuty.

90' 4:2! Wszołek nie wyciągnął wniosków. Znowu zagrywa w kierunku własnej bramki, ale zagrywa do... Ndiaye. Senegalczyk od razu hukął w krótki róg i zaskoczył Tobiasza. Motor zasłużył na tego gola.

87' Ndiaye blisko gola dla Motoru. Złe podanie Wszołka, Senegalczyk szybszy przy piłce od bramkarza, ale do bramki wskoczył Barcia i uratował gospodarzy.

83' Brkić broni w sytuacji sam na sam z Morishitą. Za chwilę Japończyk dogrywa do Nsame, a te pakuje piłkę do bramki. Był jednak spalony i piątego gola dla Legii nie ma.

81' Znowu prosta strata gospodarzy, Kubica dostaje prezent przed polem karnym jednak uderza bardzo, bardzo niecelnie.

80' Ceglarz mocno w bramkę, ale wybija Legia.

79' Dwa razy fatalne podania Guala przejmuje Motor, Ndiaye wywalczył rzut wolny na lewej flance. Kaartka dla Augustyniaka.

78' Legia radzi sobie z centrą Wolskiego, a po chwili z drugą próbą Ceglarza.

77' Kubica szybko wywalczył rzut rożny.

77' Kubica zmienia Caliskanera, a Chodyna Vinagre.

69' Jeżeli kibice z Lublina mieli jeszcze jakieś nadzieje na korzysty rezultat, to rozwiewa je Kapustka. Pomocnik Legii przejął piłkę na środku boiska, miał mnóstwo miejsca, więc podprowadził ją pod pole karne. Nadal nikt go nie atakował, no to 27-latek spokojnie ustawił sobie piłkę na lewą nogę i uderzył do siatki.

67' Ceglarz miał trochę miejsca na prawej flance, chciał grać jeden na jeden z Augustyniakiem, ale rywal łatwo odebrał kapitanowi Motoru piłkę.

66' Ndiaye zatrzymany na skrzydle.

64' Bartos i Simon zmieniają Rudola i Mraza.

58' Dwie zmiany w drużynie Legii. Wchodzą: Celhaka i Gual, a schodzą Goncalves i Alfarela.

56' Żółtko dla Ceglarza.

55' Najemski zatrzymał na prawym skrzydle Alfarelę, piłka dla Motoru.

54' Odpowiedź Motoru, na strzał tuż zza pola karnego zdecydował się Ndiaye. Senegalczyk uderzył jednak bardzo niecelnie.

54' Alfarela huknął w słupek, ale wcześniej sędzia sygnalizował faul w polu karnym.

53' Kartką ukarany Vinagre.

51' Samper za mocno do Ceglarza.

48' Legia zdominowała Motor od początku i szybko strzela trzeciego gola po naprawdę ładnej akcji. Gospodarze pograli przed polem karnym, świetnie odegrał Ziółkowski, a Alfarela ciut szczęśliwie minął Brkicia i wpakował futbolówkę do "pustaka".

46' Niecałe 50 sekund gry i już mogło być 3:1. Po centrze Wszołka piłkę zgrał Pekhart, a Wójcik w ostatniej chwili zablokował strzał Luquinhasa.

46' Gramy!

Będą dwie zmiany w Motorze. Debiut zaliczy Sergi Samper. Hiszpan zmieni Scalet, a Wójcik Stolarskiego, który sprokurował oba rzuty karne.

45+5' Seria dośrodkowań w szesnastkę Legii, ale gospodarze wszystko wybijają. Po chwili sędzia kończy pierwszą połowę.

45+4' Źle rozegrany stały fragment, Ceglarz zablokowany. A po chwili kartka dla Luquinhasa. I jeszcze jeden wolny.

45+3' Ceglarz wywalczył rzut wolny, będzie szansa na wrzutkę.

45+1' Ceglarz wyprowadzał kontrę, ale nie zdecydował się na zagranie do przodu i Motor stracił szansę na groźny atak. Pierwsza połowa potrwa 5 minut dłużej.

45' Teraz kartka dla Rudola.

44' Pekhart domaga się karnego po odepchnięciu Rudola, ale obrońca Motoru położył tylko ręce na plecach rywala. Nie mogło być w tej sytuacji mowy o kolejnej jedenastce. Kartki obejrzeli za to... trener Feio i trener Stolarski.

39' Vinagre łatwo mija Stolarskiego, strzela Kapustka, ale dobry blok gości.

36' Brkić rzucił się w dobry róg, ale Wszołek nie zmarnował doskonałej okazji i Legia już na prowadzeniu.

35' Drugi karny dla Legii!

34' Powtórki pokazują, że Stolarski wyraźnie zagrywał ręką. VAR sprawdza sytuację.

33' Legia przejęła inicjatywę. Strzał Augustyniaka broni Brkić. Alfarela walczył jeszcze w polu karnym i domaga się odgwizdania drugiego karnego za zagranie ręką.

30' 1:1. Dobra akcja Kapustki, ale Brkić powinien to obronić. Zawodnik Legii najpierw łatwo uwolnił się spod opieki Caliskanera, wpadł w pole karne i uderzył z narożnika szesnastki. Wydawało się, że bramkarz łatwo złapie futbolówkę, a tymczasem pod pachą przepuścił ją do bramki. Szkoda.

26' Dobra akcja Ceglarza, ale strzał nad bramką.

25' Dobra próba Kapustki, tuż obok słupka.

24' Blisko drugiego gola dla Motoru! Po centrze Wolskiego głową zgrywa Najemski, a gospodarzy ratuje słupek po strzale z powietrza Mraza! Mnóstwo szczęścia po stronie "Wojskowych".

23' Korner po drugiej stronie boiska.

22' Ponownie interwencja bramkarza Motoru na przedpolu.

22' Brkić piąstkuje, piłka spada do Wszołka, który został zablokowany i będzie rożny.

19' Kapustka zablokowany, a po chwili spalony, piłka dla ekipy beniaminka.

19' Vinagre popędził lewym skrzydłem, ale jego centrę łapie Brkić.

17' Mogą odetchnąć kibice Legii, bo Motor ruszył z szybkim atakiem. Caliskaner do lewej strony, ale Ceglarz zagrywa w pole karne do nikogo. Szkoda, bo można było z tej akcji wycisnąć więcej.

16' Brkić broni uderzenie Pekharta! Nadal 0:1 na Łazienkowskiej. Źle wykonana jedenastka, bo strzał zbyt lekki, ale bramkarz gości wyczuł intencje rywala.

15' Niestety, jednak karny dla gospodarzy.

13' Stolarski miał problemy z przyjęciem na linii szesnastego metra i Luquinhas był szybszy przy futbolówce, a "Stolar" faulował. Będzie chyba rzut wolny, a nie karny dla Legii.

9' 0:1! Kolejna bardzo dobra centra w pole karne Wolskiego, a tam kapitalnie zachował się Rudol, który głową uderza bardzo precyzyjnie. Piłka odbija się od słupka i ląduje w siatce. Świetny początek gości w Warszawie!

9' Po chwili Motor szybko przejął piłkę, Stolarski zagrywa w szesnastkę do Ndiaye, a ten z ostrego kąta uderza w Tobiasza, kolejny rożny.

8' Strata "Wojskowych", dobra wrzutka, a nawet bardzo dobra Wolskiego, ale obrońca uprzedza Mraza.

8' Groźnie pod bramką Motoru. Dobra centra, ale w piłkę nie trafił Ziółkowski.

7' Rudol daleko wyrzucił piłkę z autu, a Legia wyszła z groźną kontrą. Dobrze zachował się Luberecki, który przeciął podanie w pole karne. Rożny dla gospodarzy.

6' Stolarski się "pozbierał", Wolski ma szansę na drugą centrę, znowu wybija Legia.

4' Goncalves dostaje "żółtko" za faul na Stolarskim. Prawy obrońca Motoru długo leży na murawie trzymając się za kostkę. Teraz będzie rzut wolny dla gości.

2' Rudol świetnie zatrzymał Luquinhasa, Motor będzie miał pierwszy rzut rożny.

1' Gramy!

--------------------------------------------------------

To będzie wyjątkowe spotkanie dla trenera "Wojskowych". Wszyscy w Lublinie zdają sobie sprawę, że marsz do PKO BP Ekstraklasy żółto-biało-niebieskich rozpoczął się właśnie od zatrudnienia Goncalo Feio.

Portugalczyk niespodziewanie na początku rundy wiosennej poprzednich rozgrywek opuścił jednak drużynę i Motor do elity wprowadził już jego asystent, a obecnie pierwszy szkoleniowiec Mateusz Stolarski.

– Przed meczem z Motorem towarzyszy mi duma, bo wiem, że beze mnie nie byłoby ich tu, gdzie są. Wiem ile włożyłem wysiłku, by nie tylko sportowo, ale i organizacyjnie wyglądało to tak, jak wygląda. Natomiast jestem szczęśliwy, że reprezentuję Legię i chcę być mistrzem Polski. Chcę się dobrze przygotować do meczu i rywalizować przed własną publicznością na najwyższym poziomie. Nasi kibice zasługują na zwycięstwo, a to zwycięstwo będzie oznaczać, że w najgorszym wypadku będziemy mieć dwa punkty straty do lidera i będziemy grać w pucharach. I to zamknie pierwszy z maratonów w tym sezonie – mówił przed spotkaniem Goncalo Feio.

– Bez mojej pracy w Motorze nie byłbym trenerem Legii. Motor dał mi zaufanie i pierwszą pracę w roli trenera. To było wielkie doświadczenie, przeżycie, awans, dużo można by wymieniać - dodaje Portugalczyk na antenie Caal Plus Sport 3.

Co przed pierwszym gwizdkiem powiedział szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich?

– Tworzyliśmy sobie ostatnio na tyle sytuacje, że powinniśmy coś strzelić. Cztery mecze bez porażki to niezła seria, ale wymagamy od siebie więcej. Kierunek, jeżeli chodzi o tworzenie sytuacji, ale i niedopuszczanie przeciwnika do zbyt wielu napawa optymizmem i ta szala w końcu się odwróci. Bardzo się cieszę, że mogę rywalizować z Goncalo na tym poziomie. Życzę mu wszystkiego co najlepsze, niech się jednak rozpędza w kolejnych spotkaniach. Z każdym trenerem, z którym współpracowałem starałem się wyciągać co najlepsze. Z trenerem Feio było tak samo, ale to już jest Motor Mateusza Stolarskiego – mówi na antenie Canal Plus Sport 3 opiekun Motoru.