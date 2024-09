Motor Lublin - Śląsk Wrocław. Zmarnowane sytuacje znowu się zemściły (relacja na żywo)

Motor Lublin – Śląsk Wrocław 0:1

Bramki: Świerczok (44).

Motor: Brkić – Stolarski, Bartos, Najemski, Palacz, Samper, Wolski, Caliskaner, M. Król, Mraz, Ndiaye.

Śląsk: Leszczyński – Macenko, Szota, Petkov, Żukowski, Pokorny, Cebula, Samiec-Talar, Schwarz, Jezierski, Świerczok.

Żółte kartki: Cebula.

Sędziuje: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn).

Rezerwowi:

Motor: Rosa, Wełniak, Wójcik, Van Hoeven, Rudol, Simon, Luberecki, Scalet, Ceglarz.

Śląsk: Loska, Paluszek, Bejger, Musiolik, Ortiz, Baluta, Ince, Guercio, Petrov.

-----------------------------------------------------------------

45+2' Nic z tego, od bramki Śląsk. I koniec pierwszej połowy.

45+1' Cebula przerywa groźny atak Motoru, dostaje kartkę i ostatnia szansa dla Motoru w pierwszej połowie, żeby wyrównać.

44' I niestety 0:1. Samiec-Talar idealnie dograł do Świerczoka w pole karne, a były napastnik Górnika Łęczna w sytuacji sam na sam z bramkarzem do końca patrzył na to, co zrobi bramkarz. W końcu uderzył lekko, technicznie, do rogu i mamy wreszcie gola na Arenie Lublin. Szkoda tylko, że dla gości

43' Znowu groźnie po centrze z narożnika boiska, małe zamieszanie, ale rywale ubiegli Sampera zanim Hiszpan zdążył uderzyć na bramkę.

41' Po rożnym piłka spada w polu karnym do Najemskiego, ale ten w dobrej sytuacji bardzo, bardzo wysoko nad bramką.

37' A teraz powinno być 0:1! Dwie okazje Śląska w jednej akcji. Najpierw szczęśliwie piłka dociera do Świerczoka, który huknął zza pola karnego. Brkić odbija do boku jednak Szchwarz jest pierwszy przy futbolócwce i z kilku metrów uderza w... poprzeczkę!

36' Wolski na środek do Sampera, ten idealnie na głowę do Mraza, a Słowak... z 5 metrów nie trafia w ogóle w bramkę.

35' Wolny dla Motoru i szansa na wrzutkę w pole karne dla Wolskiego.

33' Goście zamknięci w swoim polu karnym, Motor coraz mocniej naciska.

32' Chyba najgroźniejsza sytuacja w meczu. Caliskaner zagrywa na lewo w polu karnym do Króla. Wychodzi Leszczyński i dobrze skraca kąt, odbija piłkę, która leci w kierunku bramki. Wybija jednak obrońca Śląska.

30' Celny strzał Ndiaye. Szkoda tylko, że prosto do "koszyczka" bramkarza Śląska.

28' "Świeca" w pole karne, Leszczyński z problemami, ale jednak wybija.

27' A korner kończy się szansą Palacza jednak bardzo, bardzo niecelny strzałem.

26' Wolski przechytrzył rywala, który próbował zastawiać piłkę przy linii końcowej. "Wolo" wpadł w pole karne, ale wywalczył tylko rzut rożny.

19' To była świetna okazja dla Motoru. Po centrze z lewego skrzydła Caliskaner fatalnie uderzył jednak głową. Niemiec ma szczęście, że i tak był spalony, bo koncertowo zespuł świetną sytuację.

18' Samotna szarża Cebuli, ale za daleko wypuścił sobie piłkę i oddał ją Samperowi.

18' Dobra centra Stolarskiego z prawej flanki, ale Szota wybija głową.

11' Leszczyński piąstkuje, a piłka spadła na nogę Sampera. Hiszpan uderzył lekko i po ziemi, ale był to celny strzał. Na linii czujny był jednak Szota i wybił futbolówkę.

10' Mraz drybluje w polu karnym, ale napastnik Motoru powstrzymany. Za chwilę atakuje Caliskaner, ale tylko rożny.

6' Sprytne rozegranie stałego fragmentu gry, dobre zgranie głową, ale zabrakło kogoś w polu karnym.

6' Wolny dla Śląska.

3' Wolski źle, bo piłka nie przeszła nawet przez pierwszego obrońcę Śląska.

2' Szybki rożny dla Motoru.

1' Gramy!

-----------------------------------------------------------------

Tuż pred meczem efektowna oprawa kibiców, bo w końcu przed nami mecz dwóch zaprzyjaźnionych drużyn.

Do podstawowego składu Motoru wracają: Arkadiusz Najemski i Paweł Stolarski. Pierwszy raz na ławce usiądzie Sebastian Rudol.