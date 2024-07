Motor Lublin zaprezentował się kibicom przed startem PKO BP Ekstraklasy [zdjęcia, wideo]

Czwartkowe spotkanie zaczęło się od rodzinnego pikniku, a o godzinie 19 nastąpiła prezentacja zespołu. Po niej był czas na pytania, wspólne zdjęcia i autografy.

Ważnym wydarzeniem w trakcie czwartkowej prezentacji była informacja o tym, że kontrakt z klubem przedłużył Piotr Ceglarz. - Cieszę się, że zostaje z wami na kolejne dwa lata. Liczę, że będziecie nas wspierali w tych lepszych i gorszych momentach, a z mojej gry będziecie zadowoleni – powiedział kibicom pomocnik Motoru.

32-letni pomocnik i zarazem jeden z kapitanów zespołu jest zawodnikiem Motoru od 2019 roku. W tym czasie zanotował rekordowe trzy awanse: z III do II ligi, następnie z II do Fortuna 1. Ligi, a w ostatnim sezonie wydatnie przyczynił się do promocji drużyny do PKO BP Ekstraklasy.

Ceglarz w żółto-biało-niebieskich barwach zagrał 159 razy, strzelając 30 bramek i notując 26 asyst. Teraz kibice czekają na kolejne gole i kluczowe podania, ale już w PKO BP Ekstraklasie.

Mecz pierwszej kolejki pomiędzy Motorem, a Rakowem Częstochowa odbędzie się na Arenie Lublin w niedzielę o godzinie 20.15.