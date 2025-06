Dąbrówka gra dla Olka! Piknik pełen dźwięków, przygód i serca już wkrótce

W najbliższą niedzielę (8 czerwca) Park Dźwięków w Dąbrówce zamieni się w centrum dobra, zabawy i… adrenaliny. Wszystko po to, by wesprzeć dzielnego Olka – chłopca, który mimo wielu przeciwności walczy o zdrowie i rozwój. Piknik charytatywny dla Olka to nie tylko moc atrakcji, ale przede wszystkim – realna pomoc dla dziecka, które uczy, czym jest prawdziwa siła.