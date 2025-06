Co krok, to archeologiczne odkrycie na trasie S17. „Zaczyna się robić ciekawie”

Powrót do pradziejów

Archeolodzy eksplorowali tam od jesieni zeszłego roku. Pierwszy, zakończony już etap mają za sobą. I już jest się czym pochwalić – Pierwsze stanowisko, mniejsze zostało przebadane. Znaleziono w Kniaziach ślady kilku m.in. średniowiecznych zabudowań, o różnej wielkości, niektóre mają wymiary 4x4, ale są też większe, takie 5x6. Już naliczyliśmy ich kilkanaście. Na kolejnym prace są w trakcie i już wiadomo, że będziemy mieć do czynienia z pozostałościami znacznie większej osady. Zaczyna się w tych Kniaziach robić ciekawie – uważa Koman.

– Na tym pierwszym stanowisku znaleźliśmy mniej, ale odkrycia są starsze. Tam wychodziły nawet pradzieje, okres neolitu, czyli czasu pierwszych rolników, a więc kilku tysięcy lat wstecz. Natrafiliśmy m.in. na narzędzia krzemienne, fragmenty naczyń ceramicznych pozostałości po osiedlach – wylicza Michał Bonk, kierownik badań w Kniaziach pracujący na tym odcinku z ramieniafirmy APB Thor.

Pierwsze stanowisko było badanie w dwóch etapach: od września do listopada, a później jeszcze od marca do początku maja. Wtedy ekipa Bonka przeniosła się na stanowisko drugie, po przeciwnej stronie ulicy. Póki co, przebadano powierzchnię około jednego ara, a cały teren jest blisko 2-hektarowy.

– Tutaj mamy osadę nowożytną, ale są też pojedyncze ślady z X-XI wieku. To pozostałości domów w formie ziemianek i półziemianek. – opowiada nam archeolog.

Razem ze swoją 7-osobową ekipą pracuje dzień w dzień. Wielkimi maszynami zdarte zostały górne warstwy ziemi, ale teraz archeolodzy używają już narzędzi znacznie prostszych: zwykłych łopat, motyczek. – Rzeczywiście dużo robimy ręcznie. Na dzień dzisiejszy to jest najdokładniejsza metoda, aby skrupulatnie odnotować nawarstwienia. Ale używamy również dronów, nowoczesnych aparatów, a zdjęcia obrabiamy w specjalistycznych programach graficznych – relacjonuje archeolog.

Dawne ludy na trasie ekspresówki

Jak mówi Michał Bonk, na pierwszym z przebadanych w Kniaziach stanowisk mieszkali tzw. pierwsi rolnicy. Czyli kto? – Ta ludność to była tzw, kultura pucharów lejkowatych. Jedna z kultur neolitycznych. Ci pierwsi rolnicy, którzy przybyli na ziemie Polskie pochodzili aż z okolic Bliskiego Wschodu – opowiada Michał Bonk.

A czyje osady istniały w miejscu obecnie badanym? – To już czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli mogła to być ludność rusińska – protoplaści dzisiejszych Ukraińców i Białorusinów, także na pewno ludność polska no i żydowska

Czy dla archeologia ekscytacja z odkrycia bardzo starego w porównaniu z tym nieco młodszym jest inna?

– Jesteśmy uczeni tego, aby każdy ślad historii traktować podobnie. Wiadomo, że w naszym towarzystwie każdy ma jakieś upodobania, specjalizacje. Ale właśnie po to prowadzimy te badania, aby nawet te relikty młodsze należycie udokumentować i aby pzosotał po tym ślad dla tych, których to będzie interesować – tłumaczy Michał Bonk.