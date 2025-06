80 lat troski o zdrowie. Jubileusz szpitala przy ul. Staszica w Lublinie

Parafrazując klasyka - 80 lat minęło jak jeden dzień. Dawniej był to Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny natomiast od niespełna dwóch lat jest to Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Chociaż rozproszony po całym mieście mieszkańcy Lublina nazywają go po prostu "szpitalem przy Staszica". Przez lata placówka była miejscem, gdzie pacjenci mogli liczyć na coraz lepszą opiekę i stały rozwój klinik, których jest aż 19 i 30 oddziałów.

- Realizujemy liczne inwestycje. W tamtym roku skończyliśmy program wieloletni finansowany z budżetu państwa w kwocie prawie 300 milionów złotych. Gdzie zmieniliśmy wizerunek naszych wielu budynków, m.in. psychiatrii na ul. Głuskiej, czy onkologii na Radziwiłłowskiej. Wybudowaliśmy także budynek przy ul. Staszica, w którym mieszczą się kliniki zabiegowe oraz przyszły SOR, który planujemy otworzyć w następnym roku oraz zakłady diagnostyczne - mówi lek. med. Beata Gawelska, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Lecz to nie koniec inwestycji – W tej chwili zaczynamy realizować inwestycję finansowaną z KPO, która wesprze onkologię.

Obecnie USK 1 to budynki przy ul. Staszica, Głuskiej, Radziwiłłowskiej, Langiewicza oraz Chmielnej. Placówka dysponuje 444 łóżkami i zatrudnia około 2 tys. osób. Jej dyrektor zwraca uwagę na ciągły rozwój, czego przykładem jest choćby wspomniana budowa nowego oddziału ratunkowego.

Słowa uznania z okazji jubileuszu przekazał także rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska. Te dwie instytucje współpracują ze sobą od lat.

- To jednostka która działa od 80 lat, a Uniwersytet Medyczny w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia. Szpital zawsze był w ścisłym połączeniu z naszą uczelnią - mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. - To ogromny potencjał. Baza dydaktyczna dla naszych studentów, również młodych lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny - dodaje.

Uroczystości odbyły się w Pałacu Czartoryskich w Lublinie. Poza dzieleniem się wspomnieniami jej uczestnicy mówili o planach na przyszłość i dziękowali personelowi szpitala za ciężką pracę i wkład w rozwój placówki. To właśnie ta praca ugruntowała obecną pozycję USK nr 1 jako jednego z najważniejszych szpitali klinicznych w Polsce. Świadczy o tym m.in. przyznany przez Ministra Zdrowia certyfikat jakości w ochronie zdrowia, w którym lubelski jubilat osiągnął 95 proc.