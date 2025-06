Lublin nie śpi w Noc Kultury. 200 wydarzeń czeka

MiastoRelacje – to motyw przewodni tegorocznej edycji. To złożone więzi między ludźmi a przestrzenią miejską. Noc Kultury zabierze mieszkańców i gości w podróż przez instalacje świetlne, koncerty, spektakle i niecodzienne spacery. A zapowiada się imponująco: w ciągu kilku godzin na uczestników czeka nawet 200 wydarzeń.

„Jakie świetne robaczki”

Tegoroczna identyfikacja graficzna Nocy Kultury to praca Igi Pałki. Niesie ona za sobą szczególne przesłanie.

– Iga postanowiła się przyjrzeć pewnej szczególnej relacji. Jest to relacja świata owadów ze światłem księżyca. Księżyc dla owadów jest swojego rodzaju kierunkowskazem i to właśnie dzięki niemu wiedzą gdzie mają lecieć – tłumaczy Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka Nocy Kultury. – Natomiast sztuczne światło wprowadza pewnego rodzaju dezorientację i to co widzimy czasem w postaci takiej chmury owadów latającej wokół lampy, to oznacza zupełną dezorientację i to że świat się zmienia i wszystko jest czym innym. I oprócz tego, że mówimy o relacji owadów w nocy, to również ta ich relacja ze światłem, szczególnie tym sztucznym pokazuje, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje i że pozory mogą często mylić.

Kwiaty zła, rozkwitające kaczeńce i zupełne przeciwieństwo

– Jak przystało na nasz festiwal, sztuka będzie zaskakiwać naszą publiczność na każdym kroku – mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa festiwalu.

Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu będzie „Pomiędzy” – interaktywna instalacja Oli Artyszuk, która poprzez światło i lustra opowie o relacjach międzyludzkich.

Nie zabraknie też monumentalnych i znanych „Kwiatów zła” Jarosława Koziary, które przypomną o potędze i pięknie natury. Ci którzy już widzieli tę instalację nie zawiodą się – podczas Nocy Kultury przedstawiona ona będzie w nowej odsłonie.

Kolejna jego instalacja pojawi się na Starym Mieście.

– W ubiegłym roku zaskoczył publiczność Nocy Kultury swoją monochromatyczną instalacją heroiny. W tym roku artysta podąży na przeciwległy biegun palety i zaprezentuje duże przestrzenne czarne formy, które kształtem nawiązują do lubelskiego lejkowca dętego, czyli grzyba potocznie nazywanego kominkiem – dodaje Bielecka.

Podczas Nocy Kultury będziemy mogli zobaczyć Charta Calthion; instalację wykonaną przez podopiecznych i pracowników Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie.

– Jest to szczególne spotkanie sztuki upcyklingowej i fitosocjologii. Fitosocjologia to dziedzina botaniki, która zajmuje się skupiskami roślinnymi. W tym przypadku postanowiono się zająć skupiskiem łąkowym. Na czym to polega? Na użyciu różnego rodzaju papieru, kartonu, tektury i innych przedmiotów na których wysiewane są rośliny – opowiada Wawiórka-Kamieniecka. – To wszystko zostanie zamienione w łąkę kaczeńcową, którą będziemy mogli oglądać na placu Rybnym.

Scena Rapowa: młode talenty i O.S.T.R.

Miłośnicy hip-hopu będą mieli okazję posłuchać zarówno debiutantów, jak i uznanych artystów. Na scenie przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów wystąpią młodzi raperzy: Szerry, Jułox, Aszur, MZM, Bambus i Jan Maciąg, którzy walczyli o miejsce w konkursie Warsztatów Kultury.

Gwiazdą wieczoru będzie O.S.T.R., jeden z najważniejszych twórców polskiego hip-hopu, a po nim na scenie zagości Wiśnia Bakajoko oraz JoBee. Na finał zaplanowano energetyczny set duetu Zetena i Cut-ahead z SNR Crew.

Spacery, LEGO i kino pod chmurką

Dla tych, którzy wolą nieco spokojniejsze atrakcje, organizatorzy przygotowali m.in.:

„Lublin, który przemija” – spacer z Magdaleną Łuczyn śladami zapomnianych miejsc

Lubelskie legendy z klocków LEGO – trójwymiarowe scenki autorstwa Michała Chmielowskiego – warto się uważnie rozglądać, organizatorzy zapowiadają, że będą one mniej więcej wielkości cegły

Kino w Browarze Perła – projekcje kultowych filmów: „Niebo nad Berlinem” i „Wilczyca”

„Granice Bliskości” – instalacja Patrycji Domin, symbolizująca relacje międzyludzkie

Speech Balloons – komiksowe dymki, przy których będzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie

Oprócz wymienionych przez nas atrakcji polecamy jeszcze zajrzeć na:

Patio przy ulicy Grodzkiej 7 – znajdziemy tam strefę chilloutu zatytułowaną „Jak trawa rośnie – słychać w całym mieście”

W bramie przy Grodzkiej 5a czekają na nas „Kwiaty paproci” – instalacja Jarosława Koziary i jego studentów wykonana z metalu

„Śmierć to nie koniec” przy ulicy Rynek 6 – ogromne lampiony wyrastające z kamienicy kształtem przypominające lejkowa dętego

„Białość” przy ulicy Złotej – wykonana z koronkową (dosłownie i w przenośni) instalacja nawiązująca do ludowej wycinanki.

Lublin w nowym świetle

Wszystkie wydarzenia są darmowe, a szczegółowy program jest na stronie nockultury.pl. Organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą naładowane telefony – w tym roku nie będzie drukowanych programów, a informacje dostępne będą online i u wolontariuszy rozstawionych w punktach informacyjnych.

– To wyjątkowa okazja, by zobaczyć Lublin w zupełnie nowym świetle – dosłownie i w przenośni – podsumowuje Joanna Wawiórka-Kamieniecka.

Strażacy, policjanci i fotel wojewody

Lubelski Urząd Wojewódzki obchodzi w tym roku swoje 105-lecie. Jubileusz stał się pretekstem do szerokiego otwarcia drzwi – zarówno tych historycznych, jak i symbolicznych. Oprócz zwiedzania gabinetów i rozmów z urzędnikami, na gości czeka mnóstwo atrakcji: wystawy, pokazy, wykłady, warsztaty i stoiska służb mundurowych.

– To nasza autorska inicjatywa. Do tej pory tego nie było. Uznaliśmy, że Noc Kultury to czas, kiedy mieszkańcy Lublina bardzo licznie wychodzą w na ulicę i i szukają różnego rodzaju ciekawych inspiracji, różnych projektów i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to centrum miasta zawsze jest szczelnie wypełnione różnymi niestandardowymi instalacjami – mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Podczas tego wydarzenia spotkamy się nie tylko z urzędnikami. Zaproszeni zostaną także przedstawiciele służb podległych wojewodzie i nie tylko. Dla odwiedzających dostępne będą stoiska:

Wojska Polskiego (19. Lubelska Brygada Zmechanizowana, 2. LBOT)

Państwowej Straży Pożarnej

Policji

Straży Granicznej

Służby Więziennej

Żandarmerii Wojskowej

Krajowej Administracji Skarbowej

W programie znalazły się m.in. prezentacje specjalistycznych pojazdów straży pożarnej i pokazy sprzętu, którego na co dzień używają ratownicy.

– Będziemy mówić o bezpieczeństwie, szczególnie w kontekście wakacji – zapowiada st. bryg. Zenon Pisiewicz, komendant wojewódzki PSP.

Policja szykuje dwa stoiska: jedno poświęcone prewencji i ruchowi drogowemu, drugie... historii kryminalistyki. – Pokażemy sprzęt, który służył do wykrywania przestępstw 40, 50 lat temu – zdradza nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji. – Aspirant Renata Szpakowska będzie do dyspozycji młodych uczestników ruchu drogowego, odpowie m.in. na pytania o hulajnogi i rowery.

Na najmłodszych czekają dmuchańce i animacje, a na dorosłych: prelekcje prof. Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej o historii administracji publicznej (godz. 19:00 i 20:45), oprowadzanie, rozmowy o tym jak wygląda praca urzędnika.

– Będzie można zrobić sobie zdjęcie w fotelu wojewody, zajrzeć do gabinetów i zapytać o wszystko, co państwa ciekawi – dodaje wojewoda.

Na miejscu pojawią się też przedstawiciele Wód Polskich. – Nasze stoisko będzie edukacyjne, głównie dla dzieci. Będzie można zakręcić Wodne Koło Fortuny i sprawdzić swoją wiedzę o wodzie i bezpieczeństwie nad wodą – zachęca Tomasz Makowski z RZGW w Lublinie.

Wydarzenie będzie podzielone na dwie części: dzienną i nocną. W ciągu dnia najwięcej atrakcji przygotowano z myślą o rodzinach z dziećmi. Wieczorem – zgodnie z duchem Nocy Kultury – będzie bardziej klimatycznie, z elementem tajemnicy i nutką nostalgii.

Lubelski Urząd Wojewódzki będzie otwarty dla wszystkich w sobotę, 7 czerwca – od godziny 11 do 16 czeka nas Dzień Otwarty, natomiast Noc Kultry w LUW startuje o godzinie 19 i potrwa do północy.