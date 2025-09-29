Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. wtorek, 30 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Wczoraj
23:25
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Nudy do przerwy, meczycho po przerwie. Motor i Radomiak na remis

Autor: Zdjęcie autora Łukasz Gładysiewicz
Udostępnij 0 A A
8b7ae2dfeda0c22bb1845bfb2d0dcb7f.JPG
Remis na zakończenie kolejki między Motorem a Radomiakiem. (zdjęcie 2) Remis na zakończenie kolejki między Motorem a Radomiakiem. (zdjęcie 3) Remis na zakończenie kolejki między Motorem a Radomiakiem. (zdjęcie 4) Remis na zakończenie kolejki między Motorem a Radomiakiem. (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (30)
Autor galerii: DW

Nudna i zamknięta pierwsza połowa oraz znacznie ciekawsza druga, w której padły trzy gole. Motor znowu nie wykorzystał jednak atutu własnego boiska i tylko zremisował z Radomiakiem 2:2.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W szóstej minucie pierwszą wypracowali sobie goście. Po centrze z rzutu rożnego sam w narożniku piątki znalazł się Abdoul Tapsoba. Chyba nawet gracz Radomiaka nie spodziewał się, że będzie miał tyle miejsca, bo uderzył bardzo źle i bardzo niecelnie.

W 11 minucie w końcu coś wydarzyło się pod bramką przyjezdnych. Ivo Rodrigues podał na lewo do Bradly van Hoevena, Holender dograł pod bramkę, gdzie o piłkę powalczył Bartosz Wolski. Dzięki temu ostatecznie dopadł do niej Karol Czubak i oddał strzał. Po rykoszecie futbolówka minęła jednak słupek.

W 20 minucie pierwszą i jedyną celną próbę przed przerwą dla miejscowych zaliczył van Hoeven. To był jednak strzał z gatunku tych „do statystyk”. Za chwilę problemy pod swoją bramką miał Rodrigues. Portugalczyk w czwartek po wejściu na boisku w Gdyni dał kilka „zapalników”. Tym razem też na chwilę stracił piłkę. Na szczęście szybko ją odzyskał przy linii końcowej i wyekspediował na uwolnienie.

Kiedy mijał drugi kwadrans Rodrigues zaliczył stratę na środku boiska. Goście wyszli z kontrą trzech na trzech jednak akcję źle rozwiązał Rafał Wolski, który do nikogo nie podawał, tylko sam chciał wpisać się na listę strzelców. No i został zablokowany przez... Rodriguesa. Motor był częściej przy piłce, miał moment, kiedy zamknął rywali w ich polu karnym, ale niewiele z tego wynikało.

W 42 minucie niemrawe spotkanie w Lublinie nabrało rumieńców. Zie Ouattara zagrał klepkę z Rafałem Wolskim, za chwilę wymienił podania z Mauridesem, wpadł w pole karne, a na koniec idealnie uderzył po długim rogu na 0:1.

O ile przed przerwą działo się niewiele, to w drugiej połowie spotkanie zdecydowanie nabrało rumieńców. Po rzucie rożnym futbolówkę zebrał Jakub Łabojko, ale nieznacznie się pomylił. Między 51, a 55 minutą trzy razy podwyższyć wynik spróbowali goście. Po bombie Tapsoby kibice Radomiaka krzyknęli już nawet „jeeeeest”. To była jednak tylko boczna siatka.

„Zieloni” się „wyszumieli”, a zanim minął kwadrans drugiej odsłony, do głosu zaczął dochodzić Motor. Po akcji Rodriguesa Bartosz Wolski miał futbolówkę w polu karnym, a przed sobą dwóch rywali. Mimo to znalazł trochę miejsca, żeby oddać strzał. Po rękach bramkarza piłka otarła się o słupek. Kilkadziesiąt sekund później kapitan ekipy z Lublina dośrodkował pod bramkę, gdzie dobrze znalazł się Karol Czubak, który ładnym strzałem z powietrza doprowadził do remisu.

Co znaczy zdobyty gol przekonaliśmy się w kolejnych fragmentach. Bramka wyraźnie dodała żółto-biało-niebieskim skrzydeł. Po rzucie rożnym piłkę do siatki wpakował Marek Bartos. Słusznie jednak tego trafienia nie było. Zagrywający do Słowaka Filip Wójcik chwilę wcześniej był na pozycji spalonej.

To znowu wybiło z rytmu zespół trenera Mateusza Stolarskiego. Capita przegrał pojedynek z Brkiciem w sytuacji sam na sam. Radomiak mógł wyjść na prowadzenie, a za chwilę przegrywał. Po rzucie rożnym piłka spadła pod nogi Mathieu Scaleta, który kopnął ją do siatki.

Wydawało się, że trzy punkty zostaną w Lublinie jednak w 87 minucie znowu był remis. Pierwsze zagranie Grzesika z lewego skrzydła udało się zablokować, ale drugiego już nie. Futbolówka trafiła do Depu, który nie uderzył czysto, ale i tak ustalił wynik na 2:2.

Motor Lublin – Radomiak Radom 2:2 (0:1)

Bramki: Czubak (58), Scalet (79) – Ouattara (42), Depu (87).

Motor: Brkić – Stolarski (60 Wójcik), Bartos, Ede, Luberecki, Łabojko, B. Wolski, Rodrigues, Król (60 Ronaldo), Czubak (76 Dadashov), van Hoeven (46 Ndiaye, 68 Scalet).

Radomiak: Majchrowicz – Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik, Camara (72 Alves), Romario (72 Kaput), R. Wolski (85 Vasco Lopes), Tapsoba (85 Depu), Maurides, Capita (76 Balde).

Żółte kartki: Brkić - Tapsoba, Dieguez, Ouattara.

Sędziował: Piotr Rzucidło (Warszawa).

Widzów: 9351.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
radomiak radom Motor Lublin pko bp ekstraklasa mateusz stolarski

Pozostałe informacje

Nudy do przerwy, meczycho po przerwie. Motor i Radomiak na remis
galeria

Nudy do przerwy, meczycho po przerwie. Motor i Radomiak na remis

Nudna i zamknięta pierwsza połowa oraz znacznie ciekawsza druga, w której padły trzy gole. Motor znowu nie wykorzystał jednak atutu własnego boiska i tylko zremisował z Radomiakiem 2:2.
Wręczenie stypendiów odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie

Młodzi ambasadorowie Włodawy. Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia

Włodawa po raz kolejny uhonorowała swoich najzdolniejszych uczniów. 27 młodych ludzi, wyróżniających się osiągnięciami w nauce, sztuce i sporcie, odebrało stypendia z rąk burmistrza Wiesława Muszyńskiego.

Nowe bloki będą wyższe niż budynki dawnych koszar, a ich elewacje nie zostały zaprojektowane tak, by nawiązywać architektonicznie do tej dawnej zabudowy

Rada jest na tak. Deweloper zbuduje bloki w Koszarach

To było już kolejne podejście lubelskiej spółki Grabscy do budowy bloków na terenie osiedla Koszary w Zamościu. Tym razem radni zgodzili się na realizację inwestycji w trybie lex deweloper. Ale nie obyło się bez dyskusji.
Motor w trzech meczach u siebie wywalczył w tym sezonie pięć punktów
galeria

Znowu bez wygranej u siebie. Motor Lublin - Radomiak (zapis relacji na żywo)

Piłkarze Motoru na zwycięstwo u siebie czekają od 20 lipca. I jeszcze poczekają. W poniedziałek lublinianie zremisowali u siebie z Radomiakiem 2:2.
Oficjalne rozpoczęcie budowy odbyło się w piątek

Łopaty poszły w ruch. Powstanie nowa placówka KRUS za 5,5 mln zł

Dwa lata od przekazania działki przez powiat w Opolu Lubelskim rozpoczęła się budowa nowego budynku dla oddziału KRUS. Ma być nowoczesny, dzięki czemu jakość obsługi interesantów znacznie się poprawi.
Wiesław Nowakowski zachował stanowisko

Wiesław Nowakowski zachował stanowisko. Zabrakło dwóch głosów do odwołania

Były oczekiwania, że poda się do dymisji, ale tak się nie stało. W tajnym głosowaniu Rada Miasta Zamość zadecydowała w poniedziałek (29 września), że Wiesław Nowakowski zachował stanowisko. O jego odwołanie wnioskowano za słowa, które wypowiedział na temat rzezi wołyńskiej.
Dzięki upcyklingowi, czyli tworzeniu przedmiotów o większej wartości niż użyte surowce, odpady zamiast lądować na śmietniku zyskały drugie życie
galeria

Sztuka z odpadów. Dzieci z Chełma przeniosły przyrodę w ramy kultury

Zamiast lądować na śmietniku, dostały drugie życie. Stare okna, meblowe ścianki i wysuszone kwiaty zamieniły się w obrazy, które najmłodsi mieszkańcy Chełma podarowali władzom miasta. To ekologiczne dzieła sztuki powstały w ramach 32. Akcji Sprzątania Świata.

Niedługo po zatrzymaniu 22-latek trafił do więzienia

Robił wszystko, by się ukryć. Ale nie wyszło. 22-letni przestępca trafił do więzienia

Zerwał kontakty z rodziną, przeprowadził się do innego powiatu, ale policjanci i tak go znaleźli. Poszukiwany 4 listami gończymi 22-latek trafił do więzienia.
Narkotykowy magazyn na osiedlu w Chełmie. 19-latek z zarzutami

Narkotykowy magazyn na osiedlu w Chełmie. 19-latek z zarzutami

Ponad 1500 dilerskich działek mefedronu i marihuany zabezpieczyli chełmscy kryminalni podczas przeszukania mieszkania na osiedlu w Chełmie. Zatrzymany w tej sprawie 19-latek decyzją sądu spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Nie pola i nie bydło, a stawy i ryby są główną atrakcją Highlands Fishing, nowego dodatku do gry Farming Simulator 25.
Sąd otrzymał wniosek o wydanie listu żelaznego Patrykowi M. ps. Wielki Bu
LUBLIN

Sąd otrzymał wniosek o wydanie listu żelaznego Patrykowi M. ps. Wielki Bu

Do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął w poniedziałek wniosek od obrońcy Patryka M., pseudonim Wielki Bu, o wydanie mu listu żelaznego. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku w Hamburgu, jest poszukiwany do śledztwa dotyczącego m.in. handlu narkotykami.
Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2025 & Kraftowe Brzmienia – NAJWIĘKSZY PUB i MUZYCZNE EMOCJE w Targach Lublin!

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2025 & Kraftowe Brzmienia – NAJWIĘKSZY PUB i MUZYCZNE EMOCJE w Targach Lublin!

W drugi październikowy weekend Targi Lublin ponownie zamienią się w największy pub w mieście, gdzie rzemieślnicze piwo spotyka się z wyjątkową atmosferą i muzyką na żywo. 10–11 października 2025 r. odbędzie się 9. edycja Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych – wydarzenia przyciągającego tysiące smakoszy piwa i miłośników dobrej zabawy. To dwa dni pełne premierowych piwnych odkryć, różnorodnego street foodu, niezwykłych atrakcji i – po raz pierwszy – wielkiej muzycznej uczty w ramach Kraftowych Brzmień.

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): To dla nas ciężki moment

Maciej Stolarczyk (Górnik Łęczna): To dla nas ciężki moment

Za Górnikiem Łęczna 11. meczów na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i nadal na koncie zielono-czarnych nie ma ani jednego zwycięstwa. W niedzielę po słabej grze podopieczni trenera Macieja Stolarczyka w pełni zasłużenie przegrali 0:2 z Chrobrym Głogów. A mogli jeszcze wyżej lecz rywale zmarnowali w tym spotkaniu dwa rzuty karne. Jak spotkanie podsumował trener łęcznian i gdzie szukać optymizmu przed kolejnymi meczami?
Grzybiarz znalazł nie tylko grzyby. Potrzebni byli saperzy

Grzybiarz znalazł nie tylko grzyby. Potrzebni byli saperzy

Szukał grzybów, a znalazł pocisk. O znalezisku w miejscowości Dębniak grzybiarz powiadomił policję.
Mammobus w październiku wyrusza w dalszą trasę

Mammobus w październiku wyrusza w dalszą trasę

Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór u kobiet. Wczesne wykrycie ratuje życie – dlatego nie odkładaj badań na później. W najbliższych dniach w województwie lubelskim pojawi się mammobus, w którym panie będą mogły wykonać bezpłatną mammografię.
PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia
Motor Lublin - Radomiak Radom

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Radomiak 9 11 15-16
9. Raków 9 11 10-13
10. Zagłębie 8 10 16-13
11. Widzew 10 10 13-13
12. Motor 8 10 9-12
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 9 9 5-10
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 