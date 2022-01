Od trzeciego awansu po 1800 minut, czyli liczby Górnika Łęczna

3 – Po wygraniu baraży w Fortuna I Lidze Górnik po raz trzeci w swej historii wywalczył awans do ekstraklasy. Tym samym trener Kamil Kiereś jest kolejnym szkoleniowcem, który może pochwalić się takim osiągnięciem jako opiekun Górnika. Wcześniej na najwyższy szczebel rozgrywkowy łęcznian wprowadzali Jacek Zieliński i Jurij Szatałow.

4 – liczba spotkań wygranych przez zielono-czarnych w rundzie jesiennej. Co ciekawe aż trzy z nich Górnik odniósł w grudniu, do tego z rzędu. Łęcznianie zdobywali punkty w domowych starciach z Wisłą Płock i Zagłębiem Lubin, a na wyjeździe ogrywali Jagiellonię Białystok i Cracovię. To także liczba bramek, które Górnicy dawali sobie wbić sobie w jednym spotkaniu. Cztery razy drogę do bramki Macieja Gostomskiego znalazły ekipy Warty Poznań, Lechii Gdańsk i Pogoni Szczecin. Przy czym jedynie przeciwko „Portowcom” łęcznianom udało się zdobyć bramkę honorową.

6 – tyle meczów zakończyło się dla zielono-czarnuch podziałem punktów. Górnik zremisował z Cracovią w pierwszej kolejce, Śląskiem Wrocław, Rakowem Częstochowa, Piastem Gliwice, Lechem Poznań i Bruk Bet Termaliką Nieciecza.

8 – tyle żółtych kartek jesienią zobaczył Bartosz Śpiączka i jest pod tym względem negatywnym rekordzistą w klubie. Snajper Górnika wyprzedził w tej klasyfikacji m.in. obrońcę Bartosza Rymaniaka.

9 – ilość poniesionych przez zespół trenera Kamila Kieresia porażek. Jesienią lepsze od Górnika okazywały się zespoły: Zagłębia Lubin (pierwszy mecz), Wisły Kraków, Warty Poznań, Stali Mielec, Legii Warszawa, Lechii Gdańsk, Pogoni Szczecin, Radomiaka Radom, Górnika Zabrze. To także liczba bramek jaką w pierwszej części sezonu dla łęcznian zdobył Śpiączka. Ten wynik czyni go obok Karola Angielskiego z Radomiaka najskuteczniejszym Polakiem w PKO BP Ekstraklasie.

15 – miejsce jakie Górnik zajmuje na półmetku obecnego sezonu

18 – dorobek punktowy Górnika po 19 kolejkach PKO BP Ekstraklasy

19 – Łącznie tyle bramek strzelił do tej pory w tym sezonie Górnik w Ekstraklasie. Poza dziewięcioma golami wspomnianego Śpiączki bramki dla zielono-czarnych strzelali jeszcze: Damian Gąska (trzy), Przemysław Banaszak i Janusz Gol (po dwie), Jasona Lokilo i Marcela Wędrychowskiego (po jednej). Do tego jedna bramka dla łęcznian padła po strzale samobójczym rywali.

27 – tylu zawodników zameldowało się jesienią przynajmniej na kilkanaście minut w koszulce Górnika na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

36 – tyle razy jesienią piłkę z bramki wyciągał Maciej Gostomski. Obok Zagłębia Lubin Górnik ma obecnie najsłabszą obronę w lidze.

1800 – Tyle minut w rundzie jesiennej spędził na boisku Gostomski, co daje mu pod tym względem pierwsze miejsce w zespole. Natomiast zawodnikiem z pola, który zaliczył najwięcej minut jesienią jest Leandro. Brazylijczyk z polskim paszportem uzbierał 1568 minut.