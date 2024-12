Raków Częstochowa - Motor Lublin. Cenny punkt na boisku wicelidera (zapis relacji na żywo)

Raków Częstochowa – Motor Lublin 2:2 (1:0)

Bramki: Kochergin (10), Jean Carlos (90+4) - Caliskaner (33), Mraz (73).

Raków: Trelowski – Tudor, Arsenić, Rundić, Jean Carlos, Berggren (80 Barath), Kochergin, Otieno (18 Svarnas), Diaz (46 Lamprou), Ameyaw (80 Brunes), Ivi Lopez.

Motor: Rosa – Stolarski (77 Wójcik), Bartos, Najemski, Luberecki, Samper, Wolski, Caliskaner, Ndiaye (58 M. Król), Mraz, Ceglarz.

Żółte kartki: Samper, Wolski.

Sędziuje: Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Rezerwowi:

Raków: Kuciak, Svarnas, Lederman, Brunes, Barath, Amorim, Rodin, Walczak, Lamprou.

Motor: Jeż, Wełniak, R. Król, Wójcik, van Hoeven, Rudol, Simon, M. Król, Palacz.

-----------------------------------

90+19' Jean Carlos nie trafia w piłkę na dalszym słupku, sędzia kończy mecz!

90+18' Jeszcze jeden rożny.

90+17' Świetna akcja Lamproou lewą flanką i piłkę meczową miał Lopez, który trafia w... kolegę z zespołu. Tylko rożny.

90+16' Wolski zatrzymuje kontrę i ogląda kartkę.

90+15' Wydawało się, że kiepska centra miejscowych, ale Rosa miał problemy, żeby złapać piłkę i do sytuacji doszedł Brunes, uderzył jednak wysoko nad bramką.

90+10' Teraz zabrakło ekipie z Lublina ostatniego podania, dobry moment przyjezdnych. W końcu udało się oddalić grę od swojej bramki.

90+9' Ładne rozegranie Motoru, akcja kończy się strzałem Ceglarza z pola karnego, ale strzałem zablokowanym.

90+8' Medaliki cały czas przy piłce i cały czas w natarciu.

90+6' Jest gol i gramy dalej. Chyba jednak słuszna decyzja, Wójcik dopiero po tym, jak Barath zgrał głową wpadł na innego rywala i wtedy najbardziej ucierpiał.

90+4' Niestety, 2:2. Centra z lewego skrzydła, Barath zgrywa piłkę głową, a Jean Carlos nabiera rywala na "zamach" i uderza świetnie do siatki. Motor reklamuje faul na Wójciku, ale chyba jednak bramka będzie uznana.

90+1' Bardzo dobra szansa Rakowa! Centra z lewego skrzydła Rodin uderza głową, ale za lekko.

90' Mecz potrwa jeszcze... 16 minut.

89' Trzy zmiany w ekipie gości. Wchodzą: Simon, Wełniak i R. Król, a schodzą: Samper, Mraz i Caliskaner.

88' Ufff groźnie w polu karnym przyjezdnych, ale wybija Motor.

87' Caliskaner o własnych siłach nie może opuścić murawy i będzie zmiana. Do wejścia szykuje się Rafał Król.

85' Szybka kontra, Ceglarz próbował wywalczyć rzut rożny, ale się nie udało.

84' Kolejny strzał Lopeza, broni Rosa.

83' Piłka spada przed pole karne, Kochergin strzela, ale wysoko nad bramką.

82' Strzał Baratha, trafiony zawodnik Motoru i będzie rożny.

80' Brunes i Barath zmieniają Berggrena i Ameyawa.

77' Wójcik za Stolarskiego.

73' A teraz już jest 1:2! Motor miał aut na wysokości pola karnego, Samper wrzuca w szesnastkę, a tam kiepsko zachował się Rundić, a bardzo dobrze Mraz. Piłka przeszła obrońcę, a dotarła do napastnika, który z bliska huknął pod poprzeczkę.

72' Powinno być 1:2! Kapitalna akcja Motoru. Ceglarz na skrzydle wycofuje piłkę, Caliskaner ją przepuszcza, a Wolski trafia w słupek. Raków wrócił teraz z bardzo dalekiej podroży.

71' W końcu gramy dalej.

62' Kibice odpalili race i mamy chwilę przerwy, bo niewiele w tym momencie widać na boisku.

59' Caliskaner znowu dobrze podprowadził piłkę pod bramkę rywali, ale akcję kończył Luberecki, który zanim się przewrócił oddając strzał zagrał ręką.

58' Niewiele zdziałał dzisiaj Ndiaye i właśnie zmienia go Michał Król.

56' Dobra akcja Rakowa, ale Kochergin zdecydowanie za późno zagrywał do Ameyawa. Za chwilę kontra Motoru trzech na trzech, ale nieudane zagranie i nic z tego.

55' Szybkie sprawdzenie i nie ma karnego, gramy dalej.

53' Karny dla Rakowa? Sędzia wskazuje na wapno. Ceglarz faulował Arsenicia? Czy było zagranie ręką? Sędzia idzie do monitora.

53' Groźnie pod bramką Motoru, Caliskaner na rzut rożny.

50' Teraz gramy akcja za akcję. Najpierw Lamprou zablokowany, a za chwilę za głęboka wrzutka Caliskanera.

48' Świetna akcja Caliskanera, który wpada w pole karne, wykłada do Ceglarza, ale "Cegi" osaczony przez rywali nie oddał udanego strzału.

46' Lamprou zmienia Diaza.

45+3' Koniec pierwszej połowy. Raków był lepszy, miał znacznie więcej sytuacji, ale Motor wykorzystał jedną z nielicznych szans i doprowadził do wyrównania.

45+2' Ndiaye dogonił piłkę przy linii końcowej, ale jego centra przyblokowana.

45+1' Świetna akcja Rakowa, kapitalne zachowanie Kochergina, ale zabrakło lepszego uderzenia. Pomocnik miejscowych uderzył po ziemi, ale za lekko, prosto w bramkarza.

45' Pierwsza połowa potrwa jeszcze 3 minuty.

44' W końcówce gra toczy się na połowie Motoru.

41' Bardzo ładna akcja Rakowa. Po prostopadłym podaniu w dobrej sytuacji znalazł się Diaz, ale uderzył obok bramki.

40' Mraz zdaniem sędziego faulował Arsenicia, a wydawało się, że przewinienia nie było.

38' Samper łapał rywala za rękę i obejrzal kartkę. Zresztą czwartą w tym sezonie i na inaugurację wiosny (1 lutego) HIszpan nie zagra.

37' Motor wyraźnie ma teraz swój moment.

33' Jest wyrównanie! Ndiaye zgrywa piłkę po centrze z narożnika boiska, Caliskaner uderza głową, a chyba Bartos z bliska jeszcze dotknął futbolówki jako ostatni. VAR sprawdza sytuację. Bramka uznana, gramy dalej.

32' Najlepsza okazja gości. Samper do Caliskanera, ten w pole karne do Ndiaye, ale Senegalczyk przyblokowany i tylko rożny.

27' Raków oddał już 10 strzałów, w tym 5 celnych. Motor ma na koncie... jedną próbę.

26' Ivi Lopez znowu w natarciu. Miał już przed sobą tylko bramkarza, ale w ostatniej chwili Bartos jednak powstrzymał Hiszpana.

25' Luberecki wrzuca z lewego skrzydła, Mraz zgrywa, ale Ndiaye nie zdołał oddać "czystego" strzału. Szkoda.

23' Rosa od dawna nie był tak zapracowany! Kolejny strzał gospodarzy, ale "główkę" Svarnasa odbija bramkarz Motoru. Zaskoczony był też Ameyaw, który mógł z najbliższej odległości dobić futbolówkę do siatki, ale nie spodziewał się, że piłka do niego trafi.

22' Raków znowu odbiera piłkę blisko pola karnego, świetna wymiana podań, wszystko kończy wolejem Ivi Lopez. Znowu bardzo dobrze broni Rosa.

21' Kolejna próba ekipy z Częstochowa, Kochergin uderza zza szesnastki, zablokowany, rożny.

20' Kolejne uffff. Raków odbiera piłkę blisko pola karnego po stracie Sampera, uderza Ivi Lopez, ale dobrze broni Rosa i ratuje Motor od straty drugiego gola.

18' Svarnas za Otieno.

16' Uffff Ivi Lopez w doskonałej sytuacji ogrywa Bartosa, ale uderza bardzo wysoko nad bramką.

16' Będzie zmiana w drużynie "Medalików". Urazu doznał Otieno, na razie miejscowi w dziesiątkę.

14' Ceglarz dwa razy zagrywał z prawego skrzydła do kolegów, ale wybija Raków. Pierwsze poważne zagrożenie bramki Trelowskiego.

13' Diaz w polu karnym, bardzo groźnie, niewiele brakowało, żeby Diaz ograł Lubereckiego, tylko rożny.

10' 1:0 dla Rakowa. Świetna akcja gospodarzy. Ameyaw zagrywa sprytnie między dwoma rywalami w pole karne, a w sytuacji sam na sam Kochergin czubkiem buta uderzył do siatki. Interwencji na wślizgu próbował jeszcze Luberecki, ale minimalnie się spóźnił.

10' Niestety, Bartos w mur.

9' Centra Lubereckiego zablokowana ręką i nie ma rożnego, a rut wolny dla Motoru. Piłka w narożniku tuż za polem karnym.

8' Luberecki wygrał pojedynek na skrzydle z Jeanem Carlosem.

7' Dobry przechwyt Najemskiego, ale Wolski niecelnie górą do Ceglarza.

6' Znowu Diaz, ale uderzenie zablokował Bartos.

5' Kolejna udana akcja miejscowych, strzał Diaza, a po "obcierce" rożny.

4' Było daleko do bramki, ale kapitalny strzał oddał Ivi Lopez. Hiszpan huknął w słupek. Był jeszcze rykoszet, bo piłka odbiła się od głowy Ndiaye.

3' Na razie tylko Raków przy piłce, faul Caliskanera i będzie pierwszy rzut wolny dla gospodarzy w dobrej sytuacji.

1' Zaczął Raków.

------------------------------------

Mateusz Stolarski przed meczem na antenie Canal+ Sport 3

– Nie mam problemu, żeby czerpać od najlepszych, a trener Papszun należy do najlepszych trenerów w Polsce. Miał ciekawe wnioski po pierwszym meczu i jak widać wyciągnęliśmy z nich całkiem dużo, bo jesteśmy w dobrym miejscu. Wiemy jednak także, że dużo pracy przed nami. Zaadaptowaliśmy się do ekstraklasy na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o intensywność, to jesteśmy nawet w czubie. Wprowadziliśmy pewne korekty, jeżeli chodzi o sposób grania. Moment przełomowy? Ja od początku widziałem, że jesteśmy w stanie rywalizować w tej lidze. Zakładałem 20 punktów, a mamy już 27 i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Michał Król na ławce? Mam w formie dwóch prawoskrzydłowych i przez całą rundę rywalizacja była ciekawa. Dzisiaj pod kątem meczu zdecydowaliśmy się na Jacquesa Ndiaye.