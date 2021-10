Sparingowa wygrana Górnika Łęczna

Dla „zielono-czarnych” starcie z drugoligowcem miało być kolejną okazją do poprawy morale w zespole gdyż w lidze łęcznianom jak dotąd idzie słabo i z dorobkiem pięciu punktów Maciej Gostomski i spółka zajmują ostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Z kolei Pogoń plasuje się na 12 miejscu w eWinner drugiej lidze, a całkiem niedawno potrafiła urwać punkty Motorowi Lublin.

W sobotnim meczu do przerwy bramki nie padły, a najwięcej na boisku działo się po upływie godziny gry. W 68 minucie gola dla Górnika zdobył Przemysław Banaszak, a w 83 minucie na 2:0 podwyższył Bartłomiej Kalinkowski, który kilka minut wcześniej zmienił strzelca pierwszej bramki w sobotnim sparingu. Łęcznianom nie udało się jednak zachować czystego konta po stronie strat. W 90 minucie meczu Adriana Kostrzewskiego skutecznym strzałem z rzutu karnego pokonał bowiem Damian Jaroń i mecz zakończył się jednobramkową wygraną ekipy z Łęcznej.

Po sparingu z drużyną Pogoni Górnik rozpoczął przygotowania do kolejnego meczu w PKO BP Ekstraklasie. Już 16 października zielono-czarni zmierzą się na swoim stadionie z Piastem Gliwice.

Gol w debiucie

W piątek reprezentacja Polski do lat 21 rozegrała spotkanie z Węgrami w ramach trzeciej kolejki grupy B eliminacji do mistrzostw Europy. Mecz zakończył się remisem 2:2, a jedno z trafień padło łupem nasz piłkarza Górnika – Marcela Wędrychowskiego, który debiutował w narodowych barwach. W kadrze U-21 prowadzonej przez trenera Stolarczyka był również Kryspin Szcześniak, ale nie tym razem nie pojawił się on na boisku.

Biało-Czerwoni po trzech meczach mają cztery punkty. Już w najbliższy wtorek w kolejnym spotkaniu młodzieżowa reprezentacja Polski zagra z San Marino.

Górnik Łęczna – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2:1 (0:0)

Bramki: Banaszak (68), B. Kalinkowski (83) – Damian Jaroń (90-karny).

Górnik: Gostomski (46 Kostrzewski) – Leandro, Pajnowski (46 Baranowski), Midzierski, Orłowski (46 Rymaniak), Gol (46 Szramowski), Drewniak (65 Tymsiak), Krykun (46 Jagiełło), Gąska (46 Serrano), Mak (46 Lokilo), Banaszak (75 B. Kalinkowski).

Pogoń: Haluch (46 Dworak) - Theus (46 Łoś), Choroś (46 Zembrowski), Gładysz (46 Zimmer), Maślanka – Kalinowski (46 Jaroń), Kołaczek, Kobiera, Lisowski, Wrzesiński (46 Sobiecki) – Sarmiento.