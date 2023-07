Były prezes Motoru Lublin będzie pracował w Resovii. Odpadł kolejny kandydat

MKS FunFloor Lublin rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

To będzie wyjątkowy sezon dla lubelskiego klubu. Przypomnijmy, że poprzedni zakończył on za plecami Zagłębia Lubin, które osiągnęło kosmiczny wynik i przez sezon przeszło bez straty chociażby jednego punktu. Do tego miedziowe triumfowały w rozgrywkach Pucharu Polski.