Jest decyzja PZPN w sprawie Goncalo Feio. Trener Motoru Lublin może zostać zawieszony

Wszystko ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w marcu. Po meczu z GKS Jastrzębie trener Feio najpierw miał obrazić rzecznik prasową klubu Paulinę Maciążek. Później rzucił kuwetą na dokumenty w Tomczyka, a ten wylądował w szpitalu z rozciętym łukiem brwiowym.

Szkoleniowiec otrzymał od Komisji Dyscyplinarnej karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych. Został też zdyskwalifikowany na rok, ale w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo miał przeprosić zarówno Maciążek, jak i Tomczyka. Jak informował portal weszlo.com obie strony odwołały się jednak od tych decyzji. Feio przekonywał, że kara jest zbyt surowa. Z kolei były prezes klubu z Lublina miał domagać się wyciągnięcia zdecydowanie większych konsekwencji w stosunku do trenera, a przede wszystkim dyskwalifikacji.

Jakie decyzje zapadły w środę? – Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zdecydowała, że sprawa zachowania trenera Feio wobec byłego prezesa Motoru Pawła Tomczyka i byłej rzecznik Pauliny Maciążek wróci do Komisji Dyscyplinarnej – poinformował w mediach społecznościowych Maciej Wąsowski z „Weszło”.

Komisja przychyliła się do wniosku Tomczyka, a oddaliła odwołanie trenera Motoru jako bezzasadne. Co więcej, uznała również, że zdarzenie z marca miało związek z zawodami sportowymi, a to również kiepska wiadomość dla szkoleniowca z Portugalii.

– To oznacza, zmianę kwalifikacji czynu i najprawdopodobniej nową karę. Do sprawy włączone zostały również nowe zeznania i dowody. KD PZPN uznała, że zachowanie wobec Pauliny Maciążek miało charakter nie tylko werbalny, ale również psychiczny – napisał z kolei Dominik Wardzichowski, dziennikarz portalu sport.pl.

Media zgodnie informują jednak, że na razie nie wiadomo, kiedy Komisja Dyscyplinarna PZPN miałaby ponownie rozpatrywać sprawę trenera Motoru. Czy zdąży wrócić do tematu jeszcze przed pierwszym meczem ligowym? Inauguracja sezonu 2023/2024 odbędzie się przecież już w następny piątek, 21 lipca. Na Arenę Lublin przyjedzie wówczas Zagłębie Sosnowiec, a spotkanie zaplanowano na godz. 20.30.