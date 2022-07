Górnik Łęczna ma nowego piłkarza. Rok temu grał w PKO BP Ekstraklasie

Kryeziu jest Słoweńcem urodzonym 25 kwietnia 2000 roku i występuje w środku pomocy. Jest wychowankiem NK Triglav, z którego w 2020 roku trafił do Lechii Gdańsk. W minionym sezonie PKO BP Ekstraklasy 22-latek zagrał w 13 spotkaniach. Ponadto w przeszłości grał w młodzieżowych reprezentacjach Słowenii, a także drużynie do lat 21 w której rozegrał osiem meczów. Z Górnikiem Łęczna Kryeziu związał się dwuletnią umową, po wcześniejszym jej rozwiązaniu z klubem z Gdańska. – Zawsze będę w stu procentach przygotowany i zrobię wszystko dla dobra drużyny. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli, sezon będzie udany i powalczymy. Do zobaczenia na stadionie. – powiedział tuż po podpisaniu kontraktu Kryeziu, cytowany przez klubowy portal.

Słoweński pomocnik to szóste wzmocnienie łęcznian przed rozpoczynającymi się już w najbliższy weekend rozgrywkami Fortuna I Ligi. Wcześniej kontrakty z Górnikiem podpisali: Marcin Biernat, Łukasz Grzesczyk, Jakub Kwiatkowski, Patryk Pierzak i Wiktor Wiktor Łychowydko.