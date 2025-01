Górnik Łęczna odniósł się do doniesień dotyczących zaległości finansowych wobec piłkarzy

– Władze klubu spotkały się w środę z piłkarzami, aby zapewnić ich, że wkrótce sprawy ulegną poprawie. Do piątku ma być spłacona część zaległości – dwie pensje plus premie. Natomiast długofalowo klub zapewnia, że otrzyma wsparcie od Bogdanki. Umowa ma być podpisana w lutym i zapewnić funkcjonowanie zespołu w Betclic 1 Lidze – podał serwis meczyki.pl. – Piłkarze zachowują ograniczone zaufanie. W środę wyszli na pierwszy trening po zimowej przerwie. Jeśli do poniedziałku na koncie nie pojawią się obiecane pieniądze, można spodziewać się hurtowych wezwań do zapłaty – dodano.

W piątek rano prezes Górnika Maciej Grzywa za pośrednictwem portalu X przyznał, że klub tego samego dnia odniesie się do powyższych doniesień. I tak też się stało. Wieczorem władze zielono-czarnych opublikowały na oficjalnej stronie klubowej Górnika bardzo obszerny komunikat dotyczący nie tylko kwestii finansowych w klubie. – Od samego początku sezonu 2024/2025, zawodnicy, sztab szkoleniowy, medyczny a także inni pracownicy klubu są na bieżąco informowani o aktualnej sytuacji. W przypadku jakichkolwiek opóźnień lub zmian w terminach dotyczących regulowania należności, zarówno zawodnicy jak i sztab byli i są informowani z dużym wyprzedzeniem czasowym – przekazano, a następnie zdementowano doniesienia o planowanym przez piłkarzy strajku. – Informacja o rzekomym strajku piłkarzy bądź jakichkolwiek innych pracowników klubu, jest nieprawdziwa. Wręcz przeciwnie, atmosfera w klubie jest bardzo dobra. Wszyscy starannie przygotowują się do wznowienia rozgrywek Betclic I Ligi. Świadczy o tym również fakt, że pomimo oficjalnych zapytań z innych klubów dotyczących naszych niektórych zawodników, mocno deklarują oni chęć pozostania w Górniku Łęczna, podkreślając panującą tu atmosferę, możliwość rozwoju i grę o najwyższe cele – zapewniono.

Ile w takim razie wynoszą zaległości w należnościach dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego łęczyńskiej drużyny? – Na dzień 10 stycznia 2025 roku opóźnienie co do wynagrodzeń zawodników i sztabu szkoleniowego jest dwumiesięczne. Natomiast warto zaznaczyć, że nie ma żadnych zaległości w stosunku do pozostałych pracowników klubu (za wyjątkiem zarządu), a także należności publiczno-prawnych. Zdajemy sobie sprawę, że jednym z podstawowych zadań każdego pracodawcy jest terminowe realizowanie wszystkich należności wobec swoich pracowników, jednak pragniemy w tym miejscu podkreślić, że klub wciąż funkcjonuje w procesie odbudowy finansów Spółki – przekazano.

Niejako przy okazji zielono-czarni odnieśli się do kwestii nowej umowy ze swoim sponsorem strategicznym. – Z końcem 2024 roku zakończyła się aktualna umowa sponsorska z naszym wieloletnim sponsorem strategicznym spółką Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Trwający od kilku miesięcy proces aplikowania o nową umowę jest bliski finalizacji. Ze względu na zasady korporacyjne naszego Sponsora powinien zakończyć się podpisaniem umowy na początku lutego bieżącego roku, co miało już miejsce wcześniej w historii współpracy. Planowana umowa zakłada dalszą współpracę stron w latach 2025 – 2026. W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania wszystkim Zarządom oraz pracownikom Spółki LW Bogdanka za wieloletnie wsparcie, bez którego gra Górnika Łęczna przez wiele lat na poziomie centralnym, nie byłaby możliwa. W toku aplikowania o nową umowę z LW Bogdanka Zarządu klubu przygotował draft strategii Spółki na lata 2025 – 2029, który został pozytywnie oceniony przez Zarząd naszego Sponsora. Aktualnie trwają prace nad doszczegółowieniem niektórych obszarów, a także przygotowaniem planu finansowego na lata objęte strategią – zapewniono.

