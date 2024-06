Górnik Łęczna wrócił do treningów i pochwalił się pierwszym wzmocnieniem

Banaszak urodził się w Szczebrzeszynie, a grę w piłkę zaczynał w Hetmanie Żółkiewka. Stamtąd trafił do Chełmianki, a w sezonie 2018/2019 podpisał umowę z Widzewem Łódź. Jednak już po zaledwie jednym sezonie trafił do Górnika Łęczna i był jego zawodnikiem do 2022 roku. W tym czasie uzbierał 89 meczów w zielono-czarnej koszulce, w których strzelił 17 bramek i dołożył cztery asysty.

Jesienią 2022 roku pochodzący z naszego regionu napastnik zdecydował się na transfer do… Uzbekistanu i został piłkarzem Paxtakora Taszkient, z którym zdobył dwa mistrzostwa kraju. Teraz wraca do Łęcznej, a kibice z pewnością będą liczyć na to, że strzeli sporo bramek dla Górnika.

W środowe popołudnie łęcznienie wzięli udział w pierwszych zajęciach przed sezonem 2024/2025. Zajęcia odbyły się na stadionie w Łęcznej i jak poinformował klub wzięło w nich udział 22 piłkarzy.

W czwartek od rana zielono-czarnych czekają testy sprawnościowe. W piątek i sobote podopiecznych trenera Pavola Stano czekają kolejne zajęcia, a w niedzielę drużyna będzie mieć wolne. A jakie są plany na kolejne tygodnie? 26 czerwca łęcznianie zagrają pierwszy letni mecz kontrolny kiedy w Łęcznej zmierzą się ze Zniczem Pruszków. Trzy dni później Górnik sprawdzi formę przeciwko beniaminkowi I Ligi – Pogoni Siedlce, a od 1 do 10 lipca drużyna będzie szlifować formę na obozie w Kielcach. W jego trakcie Górnicy zagrają z Hapoelem Ber Szeva (3 lipca), Koroną Kielce (6 lipca) i reprezentacją olimpijską Izraela (10 lipca). Po powrocie ze zgrupowania łęcznianie mają rozegrać jeszcze jeden mecz kontrolny – 13 lipca – ale nie wiadomo jeszcze kto będzie ich rywalem.