Górnik Łęczna wygrał z olimpijską reprezentacją Izraela optymistycznie kończąc obóz w Kielcach

Koniec zgrupowania to dobry czas, aby przypomnieć co działo się w Górniku w ostatnich dniach jeśli chodzi o ruchy kadrowe. Jeszcze przed obozem kontrakty z pierwszoligowcem podpisali napastnik Przemysław Banaszak i słowacki bramkarz Branislav Pindroch. Później klub poinformował, że drużynę wzmocnił Sebastian Szczytniewski – syn byłego piłkarza Górnika Rafała – ostatnio występujący w Chojniczance Chojnice. Niedługo potem umowę podpisał także Michał Litwa. 20-latek występuje w linii ataku, a ostatnio był zawodnikiem Górnika Polkowice. Na tym nie koniec, bo szóstego lipca zawodnikiem łęczyńskiej drużyny został 21-letni środkowy obrońca Filip Szabaciuk, podpisując dwuletni kontrakt.

Trwający tydzień to kolejne transfery do klubu. We wtorek łęcznianie poinformowali o dwóch kolenych. Pierwszym był Patryk Malamis. Urodzony w Lubaniu pomocnik ostatnie lata spędził w Rakowie Częstochowa, w którym występował w drużynach Centralnej Ligi Juniorów oraz trzecioligowych rezerwach. Łącznie na poziomie trzeciej ligi rozegrał 27 spotkań zdobywając trzy bramki. W listopadzie ubiegłego roku zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie. Wystąpił wówczas w wygranym przez Raków 5:0 meczu przeciwko Zagłębiu Lubin. Pomocnik podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

Później poinformowano o podpisaniu kontraktu z Dominykasem Barauskasem. 27-letni obrońca urodził się na Litwie i występował w młodzieżowych kadrach tego kraju (U-17, U-19 oraz U-21). Może się pochwalić 11. meczami w pierwszej drużynie naszych północno-wschodnich sąsiadów.

W czerwcu 2022 roku Barauskas podpisał kontrakt ze Stalą Mielec, w barwach której rozegrał osiem spotkań w PKO BP Ekstraklasie. Miało to miejsce jednak w rundzie jesiennej. Wiosną 2023 roku Litwin nie zagrał żadnego spotkania w barwach klubu z Mielca i z końcem czerwca 2023 otrzymał status wolnego zawodnika. Zimą 2024 roku litewski obrońca trenował z Resovią, ale nie podpisał w klubie ze stolicy Podkarpacia kontraktu. Z Górnikiem związał się roczną umową z opcją automatycznego przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Ostatnim jak dotąd nabytkiem zielono-czarnych jest Kamil Orlik. 24-latek w poprzednim sezonie występował w Siarce Tarnobrzeg i w 32 spotkaniach trzeciej ligi i strzelił 19 goli. W środę Górnik poinformował, że Orlik podpisał z zielono-czarnymi roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny.

W środowy wieczór na boisku w Nowinach pod Kielcami łęcznianie zagrali ostatni w trakcie obozu mecz kontrolny. Po porażkach 1:4 z Hapoelem Beer Szewa i aż 1:6 z Koroną Kielce w ekipie zielono-czarnych powiało optymizmem. Górnik pokonał bowiem olimpijską reprezentację Izraela 1:0. Gola na wagę wygranej strzelił w 41 minucie Przemysław Banaszak. Łęcznianie mogli wygrać wyżej, ale w drugie połowie „jedenastki” na gola nie potrafił zamienić Damian Zbozień.

Środowym meczem pierwszoligowiec zakończył zgrupowanie w Kielcach. Już w najbliższy piątek w Arłamowie podopieczni trenera Pavola Stano w sprawdzianie generalnym przed Betclic I Ligą zmierzą się z beniaminkiem Betclic II Ligi – Wieczystą Kraków. Po tym starciu łęcznianie zaczną już przygotowania do pierwszego w sezonie 2024/2025 meczu o punkty przeciwko Stali Stalowa Wola.

Górnik Łęczna – Izrael U-23 1:0 (1:0)

Bramka: Banaszak (41-karny).

Górnik: I połowa: Pindroch – Barauskas, Broda, Szabaciuk, Bednarczyk, Deja, Spacil, Malamis, Żyra, Roginić (24 Janaszek), Banaszak. II połowa: Pindroch (78 Olszak) – Barauskas (62 zaw. testowany 2), zaw. testowany 1, De Amo, Zbozień, Deja (62 Rojek), Litwa, Traore, Steszuk, Janaszek (62 Karol Turek), Turski.