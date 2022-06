Górnik Łęczna wznowił treningi bez swojego kapitana [ZDJĘCIA]

Pierwsze zajęcia w okresie przygotowawczym poprowadził dobrze już znany w Łęcznej Marcin Prasoł, do którego jako asystent dołączył Seweryn Gancarczyk, a także trener przygotowania motorycznego Szymon Gieroba. Trening miał charakter wprowadzający.

Już wcześniej wiadomo było, że w zajęciach nie wezmą udziału Leandro, Gerson i Bartłomiej Kalinkowski, którzy nie przedłużyli wygasających umów z „zielono-czarnymi”. To jednak nie koniec ubytków spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy. Na poniedziałkowym treningu zabrakło także Tomasza Midzierskiego i Macieja Gostomskiego. Doświadczony stoper i bramkarz pożegnali się w poniedziałek z kolegami z szatni, a zapewne niebawem klub oficjalnie poinformuje o zakończeniu współpracy ze wspomnianą dwójką zawodników.

Midzierski podczas swojej bogatej kariery aż trzy razy reprezentował barwy Górnika. Najmilej będzie wspominać jednak swój ostatni pobyt w Łęcznej. 37-letni stoper zasilił zielono-czarnych przed sezonem 2018/2019 i wywalczył z drużyną dwa awanse – najpierw do Fortuna I Ligi, a następnie Ekstraklasy. Natomiast w minionym sezonie zaliczył 17 meczów w zielono-czarnych barwach na najwyższym szczeblu.

Gostomski trafił do Łęcznej latem 2020 roku i wydatnie pomógł drużynie w awansie do PKO BP Ekstraklasy zostając w kluczowym momencie sezonu kapitanem drużyny. Na najwyższym szczeblu w minionej kampanii uzbierał 32 spotkania i choć Górnik był zespołem, który stracił w całym sezonie najwięcej bramek jego bramkarz zbierał bardzo pochlebne recenzje za swoje występy. Wszystko wskazuje na to, że 33-latek zostanie teraz zawodnikiem Górnika Zabrze.

Od poniedziałku testy w Łęcznej rozpoczął za to Michał Grudniewski. 29-letni obrońca w zakończonym sezonie Fortuna I ligi wystąpił w siedmiu spotkaniach i strzelił jednego gola w barwach Widzewa Łódź.

W tym tygodniu zawodnicy Górnika poza treningami przejdą szereg testów motorycznych, a tydzień zakończą pierwszym w letnim okresie meczem kontrolnym. W sobotę na własnych obiektach zespół trenera Prasoła podejmować będzie Radomiaka Radom, z którym jeszcze niedawno rywalizował w PKO BP Ekstraklasie i w bezpośrednim meczu okazał się wówczas minimalnie lepszy.

Na dalszym etapie przygotowań Bartosz Śpiączka i spółka zagrają również w Łęcznej z drugoligową Pogonią Siedlce, a od 28 czerwca do drugiego lipca będzie przebywać na krótkim zgrupowaniu w Kielcach. Tam zmierzą się z występującą w Fortuna I Lidze Puszczą Niepołomice, a także rumuńskim FC Voluntari.

Po powrocie ze zgrupowania na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy Górnik w sprawdzianie generalnym przed ligą zagra jeszcze z Motorem Lublin. Pierwszy mecz o punkty zielono-czarni rozegrają 16 lub 17 lipca w Niepołomicach ze wspomnianą już Puszczą.