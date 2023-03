Górnik Łęczna zagra dziś na wyjeździe z Arką Gdynia

W poprzedniej kolejce zielono-czarni zatrzymali rozpędzony Ruch Chorzów i urwali punkt drużynie ze ścisłej czołówki. Teraz czeka ich kolejne spotkanie z zespołem walczącym o wysokie miejsce w tabeli, do tego na jej terenie. Górnik nie będzie rzecz jasna faworytem poniedziałkowej konfrontacji, ale jedzie na drugi koniec polski z ambitnymi zamiarami. – Arka od początku sezonu ma dobry zespół. Patrząc na ostatnie mecze naszego najbliższego rywala widać, że klub z Gdyni jest w formie i będzie chciał podtrzymać dobra passę. My zaczęliśmy rundę rewanżową trochę w kratkę, dlatego jedziemy do żółto-niebieskich po zwycięstwo by umocnić się w ligowej tabeli – zapewnia Maciej Gostomski, bramkarz Górnika. Golkiper zielono-czarnych pochodzi z Kaszub dlatego najbliższy mecz będzie mieć dla niego duże znaczenie. – Dla mnie mecze na Arce zawsze są wyjątkowe. Mam sporo znajomych i rodziny na Pomorzu, a Arce kibicuję od dziecka. Jednak wszystkie sprawy, które wiążą mnie z tym miejscem muszę odstawić na bok i skupić się na meczu. To dla mnie i całej drużyny priorytet – zapewnia Gostomski.

Trudnego meczu na stadionie Gdyni spodziewa się także Marcin Biernat, który po bardzo nieprzyjemnej kontuzji wraca systematycznie do zdrowia. – Na jednym z treningów doznałem złamania nosa z przemieszczeniem. Od dwóch tygodni gram w specjalnej masce i powoli się do niej przyzwyczajam. Będę musiał ją zakładać jeszcze przez dwa miesiące.– zdradza Biernat. – Czeka nas ciężki mecz. W minionej kolejce Arka wygrała u siebie wysoko z Resovią. My mamy problemy z punktowaniem na wyjeździe, ale myślę, że to dla nas idealny czas na przełamanie – zapowiada obrońca Górnika.

Ułatwieniem dla łęcznian powinien być fakt, że w poniedziałek na boisko nie wybiegnie Karol Czubak, który przeciwko Resovii zdobył trzy gole. – Czubak w poprzedniej kolejce zobaczył czwartą żółtą kartkę i będziemy musieli poradzić sobie przeciwko Górnikowi bez niego. – przyznał na przedmeczowej konferencji prasowej Hermes, trener Arki.

Początek poniedziałkowego meczu w Gdyni zaplanowano na godzinę 18. Mecz będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji będzie również dostępny na klubowej stronie zielono-czarnych.