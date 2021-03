Górnik Łęczna zagra dziś pierwszy mecz w tym roku u siebie. Rywalem Korona Kielce

Początek rundy wiosennej był wymagający dla zespołu trenera Kamila Kieresia ze względu na terminarz. Górnik w pierwszych trzech kolejkach grał na wyjeździe i zdał ten test na ocenę celującą. Łęcznianie pokonali bowiem GKS Bełchatów i Resovię, a przed tygodniem odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo w Gdyni pokonując pretendującą do awansu Arkę. – We wszystkich dotychczasowych spotkaniach zagraliśmy dobrze. Jednak to nie ma znaczenia przed starciem z kolejnym rywalem. W tej lidze każdy mecz jest bardzo wymagający więc do starcia z Koroną musimy być perfekcyjnie przygotowani i zagrać na miarę naszych możliwości – mówi Paweł Baranowski, obrońca Górnika. – Wiemy, że w Koronie w ostatnim czasie zaszły pewne zmiany i w minionej kolejce zagrała ona bardzo solidny mecz. Nasz najbliższy rywal słynie z waleczności i zaangażowania. To bardzo nieprzyjemny rywal, ale jesteśmy gotowi by stawić mu czoła – dodaje stoper Górnika.

Zespół z Kielc po wznowieniu rozgrywek zaczął od remisu z Chrobrym Głogów, a następnie przegrał z GKS 1962 Jastrzębie. Po tym spotkaniu zarząd klubu pożegnał się z dotychczasowym trenerem Maciejem Bartoszkiem, którego na stanowisku zastąpił jego asystent – Kamil Kuzera. Pod jego wodzą kielczanie zdołali wygrać z Puszczą Niepołomice i teraz będą chcieli sprawić niespodziankę w Łęcznej. Przed piątkowym starciem w obozie zielono-czarnych panuje duży spokój. – Do meczu z Koroną przygotowujemy się jak do każdego innego spotkania. Chcemy zgarnąć trzy punkty. Tym bardziej, że gramy pierwszy raz w tym roku na własnym stadionie – zaznacza Marcin Stromecki. – Wiemy czego możemy się spodziewać po grze rywala. Naszym atutem będzie gra na własnym stadionie. Murawa jest bardzo dobrze przygotowana więc z pewnością ułatwi to nam grę w piłkę i konstruowanie ofensywnych akcji – zauważa pomocnik łęcznian.

Jesienią w Kielcach górą był Górnik, który wygrał 2:0 po bramkach Bartosza Śpiączki i Pawła Wojciechowskiego. Jak będzie tym razem? Początek piątkowego meczu zaplanowano na godzinę 20.30. Bezpośrednią transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Extra.

Pozostałe mecze 21 kolejki: Resovia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza * Stomil Olsztyn – Widzew Łódź * ŁKS Łódź – Zagłębie Sosnowiec * Odra Opole – Sandecja Nowy Sącz * GKS Tychy – GKS Bełchatów * Miedź Legnica – Arka Gdynia * GKS 1962 Jastrzębie – Chrobry Głogów * Puszcza Niepołomice – Radomiak Radom przełożony na 24 marca.