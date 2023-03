Górnik Łęczna zagra o finał Fortuna Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Są już ceny biletów

Sprzedaż wejściówek rozpocznie się we wtorek 14 marca o godzinie 10. Bilety będą dostępne na stronie internetowej bilety.gornik.leczna.pl oraz w salonikach prasowych sieci Kolporter (listę salonów można znaleźć na oficjalnej stronie Górnika). Działaczom i pracownikom klubu zależy na tym, by trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca i mecz, który odbędzie się piątego kwietnia o godzinie 20.30 był piłkarskim świętem.

Zielono-czarni podali już ceny biletów na to wyjątkowe dla łęcznian spotkanie. Za bilet normalny zapłacimy już od 20 zł (trybuna B). Wejściówki na sektory kryte w pierwszej fazie sprzedaży będą kosztować 30 złotych. Od 27 marca ich cena wzrośnie z kolei do 40 złotych. Dzieci i młodzież do 18 lat na całym stadionie za bilet zapłacą 20 złotych, jednak na trybunie B do wyczerpania limitowanej puli 500 sztuk dzieci i młodzież zapłacą 10 złotych.

Dla rodzin z dziećmi na sektorach 0 i 1 trybuny C klub przygotował specjalną strefę rodzinną, w której wszyscy zapłacą za bilet tyle co dzieci czyli 20 złotych. Strefa rodzinna to nie tylko blisko 700 biletów w tańszych cenach, ale również szereg atrakcji dla najmłodszych. Szczegółowe informacje na ten temat mają pojawić się wkrótce.

Na tym nie koniec udogodnień dla kibiców. Posiadacze karnetów Wiosna 2023 otrzymają 50 procent rabatu na zakup biletu oraz gwarancję rezerwacji swojego miejsca z karnetu do 26 marca. Natomiast za zakup większej ilości biletów klub przewidział dodatkowy bonus.– Zależy nam aby tego dnia było nas jak najwięcej na stadionie, dlatego przygotowaliśmy rabat dla osób, które w jednej transakcji zakupią więcej niż cztery bilety. Dorzucamy od siebie piąty bilet za symboliczną złotówkę – przekazuje klub w komunikacie.

Na promocję mogą liczyć także studenci. Dla nich przewidziany jest również rabat 50 procent od normalnej ceny wejściówki, a dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych za bilety zapłacą jedynie 10 złotych. Zgłoszenia grup już ruszyły i będą przyjmowane za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie klubowej. – Jeśli chcesz zgłosić grupę pełnoletnich osób na mecz napisz do nas na adres bilety@gornik.leczna.pl lub zadzwoń pod numer 667 667 161 aby dowiedzieć się o rabatach jakie możesz otrzymać – przekazuje klub Łęcznej.

Na koniec informacje o wejściówkach na sektor VIP, których ceny zaczynają się od 80 zł. Za pakiet SVIP obejmujących pełen catering oraz parking należy zapłacić 200 złotych. W przypadku pytań dotyczących strefy VIP chętni proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: vip@gornik.leczna.pl lub pod numerem telefonu 887 108 118.