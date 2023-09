Kuriozalne trafienia i porażka Górnika Łęczna z Cracovią w Fortuna Pucharze Polski

W pucharowym starciu z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy trener Ireneusz Mamrot zdecydował się pewne zmiany w składzie w porównaniu do ostatniego meczu ligowego z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Najważniejsza miała miejsce między słupkami – kibice w bramce łęcznian zamiast Macieja Gostomskiego, który w środę obchodził 35-te urodziny, zobaczyli Tomasza Woźniaka. I jak się później okazało, była to kluczowa roszada dla losów spotkania.

Od początku meczu widać było, że oba zespoły podeszły do środowego starcia z dużym respektem dla rywala. W czwartej minucie sprzed pola karnego uderzał Karol Podliński, ale jego strzał ofiarnie zablokował Cornel Rapa. W 13 minucie pierwszą, i od razu świetną okazję na zdobycie gola miał Kacper Śmiglewski. Napastnik gości otrzymał świetne podanie w pole karne i uderzył po ziemi. Próbujący interweniować Woźniak byłby bez szans lecz na jego szczęście w świetle bramki stał jeszcze Daniel Dziwniel i wybił futbolówkę tuż sprzed linii bramkowej.

W dalszej fazie spotkanie toczyło się głównie w środku pola, a emocje przyszły w końcówce pierwszej odsłony. W 44 minucie goście objęli prowadzenie w iście kuriozalnych okolicznościach. Po mocnej wrzutce w pole karne Górnika piłkę wysoko podbił głową Souleymane Cisse. A ta chwilę później zaczęła opadać tuż przed bramką strzeżonej przez Woźniaka. Golkiper Górnika był co prawda lekko naciskany przez Pawła Jaroszyńskiego, ale popełnił fatalny błąd, bo nie zdołał wybić futbolówki. A ta odbiła się od murawy, a następnie wpadła do bramki zielono-czarnych. Wydawało się, że „Pasy” do przerwy zejdą ze skromną zaliczką. Tymczasem w piątej minucie doliczonego czasu gry z rzutu wolnego z narożnika boiska w pole karne gości kopnął Adam Deja, a piłkę do własnej bramki skierował Benjamin Kallman.

Po zmianie stron goście ruszyli do dalszych ataków, a między słupkami Górnika nadal niepewnie zachowywał się Woźniak. W 51 minucie 21-latek popełnił drugi błąd. Woźniak chcąc złapać dośrodkowanie z prawej strony piłka odbiła mu się od torsu, a następnie przekroczyła linię bramkową. Chwilę później Cracovia prowadziła już dwoma golami. Tym razem główkował Takuto Oshima, a bramkarz Górnika interweniował znów niepewnie i musiał wyciągać piłkę z siatki. To nie był jednak koniec. W 59 minucie na listę strzelców wpisał się Jani Atanasov.

Górnik się nie poddawał i po godzinie gry strzelił drugiego gola. Znów dał o sobie znać Deja, który popisał się fenomenalnym strzałem z woleja tuż zza linii pola karnego i trafił w samo okienko bramki Sebastiana Madejskiego. Kilka chwil później świetną szansę na gola kontaktowego miał Karol Podliński lecz będąc na trzecim metrze od bramki rywali nie opanował dobrze futbolówki. W 69 minucie przyjezdni mogli zdobyć piątego gola, ale główka Atanasova przeleciała minimalnie obok bramki Gostomskiego. Zawodnik Cracovii w 88 minucie będąc z kolei we własnym polu karnym zagrał piłkę ręką i sędzia wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Egzon Kryeziu i ze spokojem wykorzystał rzut karny. W końcówce zielono-czarni postawili wszystko na jedną kartę, ale nie zdołali już strzelić gola i pożegnali się z rozgrywkami Fortuna Pucharu Polski już w pierwszej rundzie.

Górnik Łęczna – Cracovia 3:4 (0:1)

Bramki: Kallman (45-samobójcza), Deja (60), Kryeziu (89-karny) – Jaroszyński (45), Woźniak (53-samobójcza), Oshima (56), Atanasov (58).

Górnik: Woźniak – Zbozień, Klemenz, Cisse, Dziwniel (80 Grabowski) – Starzyński (64 Janaszek), Deja, Kryeziu, Żyra, Gąska (84 Pawlik) – Podliński.

Cracovia: Madejski – Rapa, Jugas (84 Hoskonen), Glik, Ghita, Jaroszyński – Knap (65 Makuch), Atanasov, Oshima – Kallman (78 Bochnak), Śmiglewski (64 Kolec).

Żółte kartki: Żyra, Starzyński, Klemenz – Oshima, Jaroszyński, Râpă, Madejski, Makuch.

Sędziował: Łukasz Kuźma (Białystok).