LW Bogdanka nadal sponsorem Górnika Łęczna

– Górnik Łęczna jest dla nas bardzo ważnym partnerem, doceniamy rolę, jaką pełni w naszym otoczeniu. Współpraca z klubem od lat jest dowodem naszego zaangażowania w życie regionu i promocję sportu. Z klubem jesteśmy na dobre i na złe, tak też będzie przez najbliższe dwa lata. Wsparcie dla Górnika Łęczna stanowi największy procent budżetu sponsoringowego Spółki, nawet wtedy, kiedy zsumujemy wsparcie dla pozostałych zawodowych drużyn z regionu, które sponsoruje Bogdanka – powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

Nowa umowa wiąże się ze zobowiązaniem klubu do przygotowania i wdrożenia programu rozwoju, który zwiększy poziom niezależności finansowej Górnika Łęczna, zoptymalizuje koszty i wzmocni współpracę z lokalnymi samorządami i biznesem. – Jesteśmy dumni, że przez kolejne dwa sezony dalej będziemy grali razem w zielono-czarnej drużynie. Przedłużenie umowy z Bogdanką to świetna wiadomość dla całego środowiska, które ma w sercu Górnika Łęczna. Tym bardziej, że świadomość transformacji energetycznej nakłada wiele wyzwań, z którymi nasz strategiczny sponsor musi się zmierzyć. Wierzymy, że ta współpraca przełoży się na efekty, które będą wynikiem zaplanowanych, przemyślanych działań, a nie przypadku – zauważył Maciej Grzywa, prezes zarządu Górnik Łęczna S.A.

Wraz z aktualizacją założeń biznesowych, Bogdanka zmienia podejście do działalności sponsoringowej, kładąc nacisk na racjonalizację wydatków i koncentrację na projektach o największym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Priorytetem Spółki pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i miejsc pracy pracownikom, co wymusza dostosowanie strategii do nowych realiów gospodarczych, w tym niższego zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz wyzwań związanych z transformacją energetyczną.

Jednocześnie w nadchodzących latach Bogdanka planuje dalszą optymalizację swojej działalności sponsoringowej, dostosowując ją do wyzwań rynku i biznesowych priorytetów. – Współpraca z Górnikiem Łęczna wpisuje się w nasze strategiczne podejście do sponsoringu, które koncentruje się na inicjatywach mających realny wpływ na lokalną społeczność. Wspieramy przede wszystkim projekty przynoszące długofalowe korzyści mieszkańcom regionu. W najbliższym czasie szczególny nacisk kładziemy na rozwój infrastruktury sportowej oraz wsparcie młodzieży. Przykładem jest nowo budowane w Łęcznej boisko pod balonem, które w pierwszym półroczu zostanie oddane do użytku. Bogdanka partycypowała w kosztach tej inwestycji, ponieważ wierzymy, że nowoczesne zaplecze sportowe to fundament rozwoju przyszłych pokoleń sportowców – podkreślił Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

Szczególnie istotnym elementem nowej strategii sponsoringowej Bogdanki jest zwiększone wsparcie dla sportu dzieci i młodzieży. Spółka wierzy, że w połączeniu ze zmieniającą się infrastrukturą sportową obiektów Górnika Łęczna, podejście to przełoży się na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród najmłodszych mieszkańców regionu.