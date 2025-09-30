Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Przypomnijmy, że po zakończeniu poprzedniego sezonu z Górnika odszedł Pavol Stano, a w klubie doszło do kolejnej rewolucji. Za budowanie nowej drużyny odpowiedzialny był nowy dyrektor sportowy Leandro, a pomóc miał mu w tym Maciej Stolarczyk. Były piłkarz między innymi Wisły Kraków podjął się trudnego zadania, bo z zespołu latem odeszło kilku kluczowych zawodników. Zastąpili ich piłkarze zdecydowanie mniej doświadczeni.

W letnich meczach sparingowych łęcznianie nie odnieśli żadnego zwycięstwa, choć trzeba oddać, że mierzyli się z wymagającymi rywalami. W Betclic I Lidze miało być już jednak lepiej. Niestety, nie było. W 11. meczach Górnik uzbierał sześć punktów, ale żadnego z tych spotkań nie wygrał. Najbliżej zgarnięcia trzech punktów Barnislav Pindroch i spółka byli 14 września w Pruszkowie w meczu przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zespół z Łęcznej prowadził 3:1, ale w doliczonym czasie gry stracił dwa gole i zamiast trzech punktów dopisał jeden.

W 10. kolejce zielono-czarni byli blisko urwania punktów Wiśle Kraków na swoim boisku, ale tym razem stracili decydującego gola w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Brak wygranej od początku sezonu i wydarzenia z tych dwóch wspomnianych spotkań z pewnością wpłynęły na morale zespołu i w minionej kolejce zielono-czarni przegrali 0:2 w Głogowie z tamtejszym Chrobrym po bardzo słabej grze.

Jak się okazało niedzielny mecz był ostatnim, w którym za wyniki Górnika odpowiadał dotychczasowy trener.

– Górnik Łęczna SA informuje, że z dniem 30 września 2025 roku Maciej Stolarczyk przestał pełnić funkcję pierwszego trenera – przekazał pierwszoligowiec w oficjalnym komunikacie. Bilans 53-latka w Górniku to 12 meczów (11 w lidze i jedno w STS Pucharze Polski) i sześć porażek i tyle samo remisów.

Nazwisko nowego szkoleniowca kibice powinni poznać niebawem, ale w najbliższym spotkaniu z Miedzią Legnica, które odbędzie się piątego października drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Stolarczyka – Daniel Rusek.