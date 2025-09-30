Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

I LIGA

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

(fot. Kacper Pacocha/Górnik Łęczna)

Krótka okazała się przygoda Macieja Stolarczyka w Górniku Łęczna. Wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów był ostatnim, w którym 53-latek poprowadził zielono-czarnych w Betclic I Lidze

Przypomnijmy, że po zakończeniu poprzedniego sezonu z Górnika odszedł Pavol Stano, a w klubie doszło do kolejnej rewolucji. Za budowanie nowej drużyny odpowiedzialny był nowy dyrektor sportowy Leandro, a pomóc miał mu w tym Maciej Stolarczyk. Były piłkarz między innymi Wisły Kraków podjął się trudnego zadania, bo z zespołu latem odeszło kilku kluczowych zawodników. Zastąpili ich piłkarze zdecydowanie mniej doświadczeni.

W letnich meczach sparingowych łęcznianie nie odnieśli żadnego zwycięstwa, choć trzeba oddać, że mierzyli się z wymagającymi rywalami. W Betclic I Lidze miało być już jednak lepiej. Niestety, nie było. W 11. meczach Górnik uzbierał sześć punktów, ale żadnego z tych spotkań nie wygrał. Najbliżej zgarnięcia trzech punktów Barnislav Pindroch i spółka byli 14 września w Pruszkowie w meczu przeciwko Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Zespół z Łęcznej prowadził 3:1, ale w doliczonym czasie gry stracił dwa gole i zamiast trzech punktów dopisał jeden.

W 10. kolejce zielono-czarni byli blisko urwania punktów Wiśle Kraków na swoim boisku, ale tym razem stracili decydującego gola w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Brak wygranej od początku sezonu i wydarzenia z tych dwóch wspomnianych spotkań z pewnością wpłynęły na morale zespołu i w minionej kolejce zielono-czarni przegrali 0:2 w Głogowie z tamtejszym Chrobrym po bardzo słabej grze.

Jak się okazało niedzielny mecz był ostatnim, w którym za wyniki Górnika odpowiadał dotychczasowy trener.

– Górnik Łęczna SA informuje, że z dniem 30 września 2025 roku Maciej Stolarczyk przestał pełnić funkcję pierwszego trenera – przekazał pierwszoligowiec w oficjalnym komunikacie. Bilans 53-latka w Górniku to 12 meczów (11 w lidze i jedno w STS Pucharze Polski) i sześć porażek i tyle samo remisów.

Nazwisko nowego szkoleniowca kibice powinni poznać niebawem, ale w najbliższym spotkaniu z Miedzią Legnica, które odbędzie się piątego października drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Stolarczyka – Daniel Rusek.

BETCLIC I LIGA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Górnik Łęczna 2-0
GKS Tychy - Pogoń Siedlce 1-3
Miedź Legnica - Znicz Pruszków 2-1
Puszcza Niepołomice - Odra Opole 1-1
Stal Rzeszów - Stal Mielec 3-2
Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 1-1
Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów 4-2
Wisła Kraków - Polonia Bytom
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - ŁKS Łódź

Tabela:

1. Wisła 9 22 32-10
2. Wieczysta 10 21 24-11
3. Śląsk 11 21 19-16
4. Polonia B. 10 19 18-12
5. Stal Rz. 11 17 18-17
6. Chrobry 11 16 16-12
7. Ruch 11 16 17-16
8. Pogoń G.M 10 15 20-16
9. Pogoń S. 11 15 14-11
10. Polonia W. 11 14 17-18
11. Odra 11 14 11-14
12. Miedź 11 14 16-23
13. ŁKS 10 12 14-14
14. Tychy 11 11 16-23
15. Stal M. 11 11 15-24
16. Puszcza 11 10 10-13
17. Górnik 11 6 13-24
18. Znicz 11 6 13-29

