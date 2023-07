Motor Lublin - Zagłębie Sosnowiec. Można już kupować bilety na inaugurację nowego sezonu

Za miejsce na sektorze H1 i H2 oraz I1, I2, I3 i I4 trzeba będzie zapłacić: 30 zł (normalny) i 20 zł (ulgowy).

Na sektorach: E3, E2, F3 i F2 bilety kosztują 5 zł więcej, czyli: 35 (normalny) i 25 (ulgowy). Aby usiąść na sektorze F1 trzeba będzie zapłacić: 40 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy). Najdroższe są wejściówki na sektory Premium I5 i B5, za które zapłacimy: 50 zł (normalne i ulgowe). Cena biletów dla dzieci, to w większości tylko 10 zł. Droższe są jedynie wejściówki na sektory Premium I5 i B5 – 30 zł.

Jak informuje klub z Lublina bilet ulgowy przysługuje młodzieży do 18 roku życia, studentom do 26 lat, emerytom i rencistom. Z kolei na dziecięcy, na stadion wejdzie młodzież do 13 roku życia. Dzieci do lat trzech obejrzą mecze za darmo (na bilecie rodzica/opiekuna). W dniu meczu wszystkie ceny wzrosną o 5 zł.

Tradycyjnie wejściówki można dostać na stronie: bilety.motorlublin.eu, w Lombardach Amsterdam (ul. Lwowska 6D oraz ul. Plac Dworcowy 4 w Lublinie) i sklepie kibica, który znajduje się w Galerii Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy. Jak informowali jednak kibice, sklepik w poprzednim tygodniu często był nieczynny.

Cały czas można też kupować karnety. A ich ceny wyglądają tak:

Na sektorach H1 i H2 oraz I1, I2, I3 i I4: 270 zł (normalny), 180 zł (ulgowy) i 90 zł (dziecięcy).

Na sektorach E3, E2, F3 oraz F2: 315 zł (normalny), 225 zł (ulgowy) i 90 zł (dziecięcy).

Na sektorze F1: 360 zł (normalny), 270 zł (ulgowy) i 90 zł (dziecięcy).

Na sektorach Premium I5 oraz B5: 450 zł (normalny i ulgowy) i 270 zł (dziecięcy).