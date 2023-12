Spędź Mikołajki z Górnikiem Łęczna

Impreza, która odbędzie się w klubowej hali znajdującej się przy łęczyńskim stadionie wystartuje o godzinie 15.30 W programie imprezy przygotowano szereg atrakcji dl dzieci: dmuchańce, zabawy integracyjne, konkurencje z gadżetami i nagrodami, mini piłka nożna na boisku z dmuchanymi bandami, a także refleskotmierz, bramka celnościowa, siłomierz kopacz, fotobudka czy malowanie twarzy.

To jednak nie wszystko. W trakcie zaplanowanej na środę imprezy odbędzie się też turniej w formule offline w najpopularniejszą grę piłkarska – EA FC 24. Natomiast w 2024 roku Pierwsza Liga Piłkarska we współpracy z agencją eMinePro oraz firmą INEA, dostawcą szybkiego Internetu światłowodowego, a także usług telewizyjnych i telefonicznych, wystartuje z cyklem rozgrywek e-sportowych pod nazwą INEA 1 Liga Games.

INEA 1 Liga Games powstaje na podstawie doświadczeń ze zorganizowanych w ubiegłym sezonie pierwszych turniejów e-sportowych z udziałem reprezentantów pierwszoligowych drużyn. Tym razem uczestnictwo w rozgrywkach zadeklarowały wszystkie kluby 1 Ligi, a projekt będzie prowadzony przy ścisłej współpracy z PKO BP Ekstraklasa Games, które również prowadzone są przez agencję eMinePro.

Zasadniczą częścią rozgrywek INEA 1 Liga Games będą turnieje online w grze EA Sports FC 24 zaplanowane na początek roku 2024 r. Szczegóły zostaną wkrótce opublikowane.

Sponsorem tytularnym rozgrywek będzie firma INEA (www.inea.pl), która od początku sezonu 2023/2024 jest również jednym ze sponsorów Fortuna 1 Ligi. W trakcie turnieju w Łęcznej INEA zorganizuje m.in. miasteczko kibica jako dodatkową atrakcję dla wszystkich uczestników imprezy. – INEA to firma z 30-letnim doświadczeniem, która świadczy usługi w całej Polsce, z którą w obecnym sezonie wspólnie udało nam się już przeprowadzić wiele cennych aktywacji skierowanych do kibiców. Cieszymy się, że teraz zaangażowanie INEA pozwoli na rozwój projektu e-sportowego. INEA 1 Liga Games to dla nas ważny projekt i jego rozwój na przestrzeni najbliższych lat wpisany jest w plan całej ligi – powiedział Marcin Janicki, prezes zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.