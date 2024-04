Tłumy na Arenie Lublin podczas meczu Motoru z Arką [zdjęcia kibiców]

Trzeci raz w tym sezonie mecz Motoru na Arenie Lublin obserwowało z trybun ponad 10 tysięcy osób.

Najlepszy wynik, to oczywiście derby z Górnikiem Łęczna, które zgromadziły dokładnie 13994 osoby. Drugie miejsce to starcie z Wisłą Kraków – 11827. Piątkowe spotkanie z Arką Gdynia obejrzało za to 11667 widzów.