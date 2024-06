Zbigniew Jakubas (Motor Lublin): Jesteście najlepszymi kibicami, jakich mogłem sobie wymarzyć

Zbigniew Jakubas za pośrednictwem klubowych mediów podsumował ostatnie rozgrywki.

– Kiedy przejmowałem klub obiecałem sobie, Wam i całemu Lublinowi, że w Ekstraklasie znajdziemy się w 2025 roku. Dzięki dobrym decyzjom, choć często odbieranym jako kontrowersyjne, tak jak w przypadku pozostawienia Goncalo Feio na stanowisku trenera, a także dzięki Waszemu niebywałemu wsparciu jesteśmy w niej już dzisiaj – przekazał prezes i większościowy udziałowiec klubu z Lublina.

Podziękował także kibicom za wsparcie. – Za to jacy jesteście i jak bardzo wspieracie klub, zarówno na meczach u siebie, jak i tych wyjazdowych, chciałem Wam bardzo podziękować. Wasz doping niejednokrotnie niósł naszą drużynę do walki i do zwycięstwa. Najlepszym tego przykładem był półfinał baraży z Górnikiem Łęczna. Wasz głośny i kulturalny doping przez całe 120 minut był prawdziwym Motorem napędowym dla naszych piłkarzy. To, jaką atmosferę stworzyliście w tym meczu udowadnia tylko, że jesteście najlepszymi kibicami, jakich mogłem sobie wymarzyć – zapewnia Zbigniew Jakubas.

Dodał także, że Motor nie ma zamiaru się zatrzymywać. – Teraz przed nami kolejny krok - Ekstraklasa. Musimy go postawić RAZEM. Nie chcemy się zatrzymywać, dalej idziemy do przodu. Jeśli będziemy się wspierać, dojdziemy daleko. Dziękuję Wam raz jeszcze – dodał prezes Jakubas.