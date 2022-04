Bartosz Zbiciak (Motor Lublin): Byłem gotowy na grę w drugiej lidze

Pamiętasz, ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz przyszedłeś na trening Motoru?

– To było w drugiej lub w trzeciej klasy podstawówki, czyli jakieś osiem, albo dziewięć.

Czy ktoś jeszcze z twojego rocznika został w ogóle w klubie?

– Jest jeszcze Maciek Baryła, który na razie gra w zespole rezerw. Obaj zaczynaliśmy kopać od małego i w zasadzie zostało nas w Motorze tylko dwóch. Dużo osób w ogóle przestało grać, ale kilku innych chłopaków jest jeszcze w niższych ligach. Mam za to kilku znajomych ze szkoły, którym udało się zajść dalej, bo występują w ekstraklasie. To Czarek Miszta, z którym chodziłem do gimnazjum, czy Karol Struski.

Dla ciebie jako wychowanka Motoru to chyba świetna sprawa, że przebiłeś się do pierwszej drużyny. Tym bardziej, że na środku defensywy od kilku kolejek grasz razem z innym wychowankiem, czyli Maksem Cichockim…

– Dokładnie tak, jestem bardzo zadowolony. Z Maksem znamy się dłużej i on też jest w Motorze od dawna. Już od kilku ładnych lat spotykaliśmy się na treningach. Naprawdę nie spodziewałem się, że tak szybko zagramy obok siebie w pierwszej drużynie.

Jesteś zaskoczony, że trener Marek Saganowski na ciebie postawił?

– Byłem na to gotowy. Wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie radziłem w trzeciej lidze. Tutaj pozostawało dawać z siebie na treningach wszystko i cierpliwie poczekać na odpowiedni moment. Myślę, że pokazałem tyle, ile mogłem i cieszę się, że trener to zauważył.

Skoro szkoleniowiec dalej stawia na ciebie i Maksa, to chyba dobrze wykonujecie swoją robotę?

– Obaj jesteśmy bardzo zdeterminowani i waleczni. Myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Może rzeczywiście tej bramki w meczu z Lechem II Poznań mogliśmy uniknąć. To był jednak taki moment, kiedy wkradło się trochę rozluźnienia po tym, jak sami podwyższyliśmy wynik na 2:0. Na pewno trzeba wyciągnąć z tego wnioski.

Jak w ogóle wyglądała twoja sytuacja w zimie? Przygotowania zacząłeś chyba jeszcze z Chełmianką?

– Tak naprawdę byłem tylko na jednym treningu w Chełmie i później od razu dołączyłem do Motoru. Dostałem już wcześniej sygnał, że mogę zostać ściągnięty z wypożyczenia. Trener od początku mi powtarzał, że jak będę się dobrze spisywał, to skrócimy mój pobyt w trzeciej lidze i da mi szansę. I dokładnie tak się stało.

Trzecia liga była chyba dla ciebie dobrym przetarciem? Najpierw byłeś zawodnikiem Lewartu Lubartów, a później walczącej już o czołowe lokaty Chełmianki…

– Zdecydowanie. W obu drużynach naprawdę nieźle spisywaliśmy się w obronie. Wiadomo, że z Lewartem ostatecznie spadliśmy z ligi, ale jak na zespół z dolnych rejonów tabeli traciliśmy naprawdę mało bramek. W Chełmiance graliśmy trochę inaczej, bo trojką środkowych obrońców, ale nadal rywale mieli problemy ze strzelaniem goli. Miejsce w tabeli też po pierwszej rundzie było bardzo dobre.

A czy, jak wracałeś w styczniu do Motoru, to w ogóle myślałeś o tym, że za kilka miesięcy możesz być podstawowym obrońcą czołowego klubu w drugiej lidze?

– Trudno powiedzieć, na pewno miałem nadzieję, że szybko dostanę szansę. Z drugiej strony zdawałem sobie sprawę, że nie będzie łatwo wskoczyć do składu, bo na mojej pozycji rywalizacja jest naprawdę duża. A dodatkowo mamy dobrych zawodników, a do tego doświadczonych w wyższych ligach.

A czy po tych kilku meczach na poziomie drugiej ligi widzisz duże różnice w poziomie?

– Można powiedzieć, że wszystko bardzo szybko się potoczyło. Zaczynałem regularnie grać od Lewartu, czyli słabszej drużyny walczącej o utrzymanie w trzeciej lidze. Później była lepsza Chełmianka, która biła się już o czołowe lokaty. A teraz topowy zespół w drugiej lidze. I na pewno różnice widać na każdym treningu i meczu. Teraz jest zdecydowanie więcej taktyki i analiz. Nie tylko, jeżeli chodzi o naszą grę, ale i rywali. A do tego pod względem motorycznym trzeba być zdecydowanie lepiej przygotowanym. Na razie daję chyba radę (śmiech).