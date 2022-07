Górnik Polkowice – Motor Lublin 2:0. Niezły występ, ale punktów brak

Carnaval Sztukmistrzów 2022. Małomówny jak mim i tajemniczy jak iluzjonista [zdjęcia]

Czego to się nie robi, żeby przyciągnąć uwagę ciekawskiego widza. Można do niego wycelować z niewidzialnej lunety, zrobić balonowe "zwierzątko" albo zaczarować uśmiechem. Sobota to przedostatni dzień Carnavalu Sztukmistrzów w Lublinie, czyli ulicznego festiwalu nowego cyrku. Przed nami została już tylko niedziela, czyli ostatnia okazja, żeby rzucić okiem na pokazy artystyczne