Kadra Motoru na obóz w Warce liczy 27 zawodników, brakuje ważnego napastnika

Firlej długo spełniał w drużynie rolę dżokera. Mimo niewielu minut spędzonych na boisku w rundzie jesiennej uzbierał osiem goli: po cztery w lidze i Pucharze Polski. W starciu z Pogonią Siedlce zapisał nawet na swoim koncie hat-tricka.

W końcówce sezonu Marek Saganowski postawił jednak na 25-latka, który na siedem ostatnich spotkań sześciokrotnie wychodził w podstawowym składzie. I odpłacił się trzema bramkami, a do tego naprawdę dobrą grą. Dlatego kibice niespecjalnie płakali za Michałem Fidziukiewiczem, bo wydawało się, że Firlej będzie w stanie wskoczyć w buty najlepszego snajpera eWinner II ligi.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że napastnik będzie miał nowy klub. Jak poinformował Maciek Szcześniewski znowu założy koszulkę Znicza. Znowu, bo to właśnie z Pruszkowa przenosił się do Lublina.

Wiadomo już, gdzie wylądował inny z byłych zawodników Motoru. Tomasz Kołbon został nowym zawodnikiem spadkowicza z Fortuna I Ligi Górnika Polkowice. A to oznacza, że jeszcze w lipcu będzie miał okazję zagrać z byłymi kolegami. Mecz obu drużyn zaplanowano w ramach trzeciej serii gier nowego sezonu (30-31 lipca).

Jeżeli chodzi o zawodników, których trener Szpyrka nie zabrał na zgrupowanie, to brakuje także dwóch kolejnych, ważnych ogniw: Sebastiana Madejskiego i Arkadiusza Najemskiego. Obaj leczą kontuzje. Tak samo zresztą, jak Jakub Świeciński. Tyle jednak dobrego, że rosną szanse na pozostanie w zespole „Madeja”, co jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się niemożliwe.

A kto znalazł się w kadrze na obóz? Chociażby trójka młodych bramkarzy: Michał Lach, Patryk Nowak i Michał Kotko. A do tego trójka graczy, którzy wrócili z wypożyczeń: Michał Król, Leszek Jagodziński i Jakub Szuta oraz pięciu testowanych piłkarzy. Nie brakuje też młodzieży. Jest kapitan drugiej drużyny Arkadiusz Bednarczyk, 17-letni Mikołaj Nasalski, czy Bartłomiej Kafel.

Już w piątek żółto-biało-niebieskich czeka trzeci mecz kontrolny podczas letnich przygotowań. Tym razem rywalem będzie Legia Warszawa, a spotkanie zostanie rozegrane w Książenicach.

KADRA MOTORU NA OBÓZ W WARCE

Bramkarze: Michał Lach, Patryk Nowak, Michał Kotko. Obrońcy: Maksymilian Cichocki, Michał Król, Marcin Michota, Paweł Moskwik, Jakub Staszak, Kamil Rozmus, Bartosz Zbiciak, i trzech zawodników testowanych. Pomocnicy: Arkadiusz Bednarczyk, Piotr Ceglarz, Leszek Jagodziński, Bartłomiej Kafel, Rafał Król, Piotr Kusiński, Mikołaj Nasalski, Sebastian Rak, Damian Sędzikowski, Filip Wójcik, i jeden zawodnik testowany. Napastnicy: Jakub Szuta, Michał Żebrakowski i jeden zawodnik testowany.