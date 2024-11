Kompletnie nieudane zakończenie roku w wykonaniu Wisły Puławy

Mecz w Lubinie był zaległym spotkaniem z 18. kolejki. W spotkaniu z Zagłębiem II swoim kolegom nie mógł pomóc Kamil Kargulewicz. Kapitana Wisły czekała bowiem pauza za nadmiar żółtych kartek, ale i bez niego puławianie chcieli powalczyć o poprawę dorobku punktowego.

Niestety już po pierwszej połowie stało się jasne, że Wisła przeciwko „Miedziowym” nie zapunktuje. W 19 minucie wynik spotkania otworzył Daniel Mikołajewski. Strzelony gol dodał miejscowym pewności siebie. Zagłębie II poszło za ciosem – w 23 minucie do siatki gości trafił Paweł Kruszelnicki, a dwie minuty później na 3:0 trafił Patryk Kusztal. To nie był jednak koniec. W samej końcówce pierwszej połowy miejscowi wywalczyli dwa rzuty karne, które na bramki zamienił Mikołajewski i już przed przerwą miał na koncie hattricka.

W przerwie spotkania trener Tokarczyk zdecydował się na przeprowadzenie aż czterech zmian. Niewiele one jednak dały bo w 47 minucie do siatki Jana Szpanerskiego trafił Jan Dorożko i Wisła była na najlepszej drodze do blamażu. W 64 minucie przyjezdni zdobyli gola za sprawą Kacpra Szymanka, a w końcowych minutach rozmiar porażki puławian zmniejszył jeszcze Marcin Stromecki.

Puławianie w ostatnich czterech meczach ponieśli komplet porażek i do tego stracili w nich łącznie aż 13 bramek i chyba wszyscy kibice Wisły cieszą się, że runda jesienna dobiegła już końca. Puławianie zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli. To ostatnia lokata, która daje utrzymanie w Betclic II Lidze. Wiosną w Puławach szykuje się więc zażarta batalia o utrzymanie na poziomie centralnym.

Zagłębie II Lubin – Wisła Puławy 6:2 (5:0)

Bramki: Mikołajewski (19, 44-karny, 45-karny), Kruszelnicki (23), Kusztal (25), Dorożko (47) – Szymanek (64), Stromecki (88).

Zagłębie II: Bieszczad (13 Burić) – Do rożko, Sochań, Lepczyński, Urbański, Kolanko (83 Nowogoński) – Kusztal, Kolan, 20. Dziewiatowski (68 Droździk), Kruszelnicki (83 Moczyński) – Mikołajewski.

Wisła: Szpaderski – Zych (46 Szymanek), Kabaj, Waliś (46 Śledzicki), Stromecki, Kozdroń (46 Mwinyi) – Piątek (46 Łuczuk), Wiktoruk, Kumoch, Zylla (74 Cholewa) – Guzdek.

żółte kartki: Sochań - Waliś, Piątek, Stromecki, Kabaj, Szpaderski, Wiktoruk, Zylla.

sędziował: Michał Kramski (Świebodzin).