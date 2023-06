Mocny początek nowego sezonu Wisły Grupa Azoty Puławy

Pierwsza runda zakończy się 12 listopada, ale drugoligowców w tym roku czekają jeszcze trzy kolejki rundy rewanżowej. A to oznacza, że ostatnie spotkania zostaną rozegrane dopiero 3 grudnia.

Trzeba przyznać, że puławianie mają bardzo mocny początek sezonu. Po starciu z Chojniczanką czeka ich kolejne domowe spotkanie – z beniaminkiem, ŁKS II Łódź. W trzeciej serii gier drużyna Michała Pirosa zagra z innym nowicjuszem na tym poziomie – Stalą Stalowa Wola, tym razem na wyjeździe. Czwarta kolejka, to natomiast domowy mecz ze Stomilem Olsztyn (12/13 sierpnia), który przecież niedawno wyeliminował Dumę Powiśla z baraży o awans na etapie półfinału, po wygranej 3:1.

W piątej kolejce Krystian Puton i spółka zmierzą się na wyjeździe z KKS Kalisz (19/20 sierpnia). W kolejnym tygodniu na stadion MOSiR przy ul. Hanke-Bosaka przyjedzie Hutnik Kraków, który będzie miał już znacznie wyższe aspiracje. Siódma kolejka, to wyjazd do Nowego Sącza i starcie z kolejnym spadkowiczem – tamtejszą Sandecją (2/3 września). Warto jeszcze wyróżnić 11. kolejkę, kiedy puławian czekać będzie jeszcze trudny wyjazd do Kołobrzegu (30 września/1 października) czy 13. serię gier (mecz w Częstochowie z byłym pierwszoligowcem – Skrą).

Do gry w 2024 roku drugoligowcy wrócą w weekend 25-26 lutego. Ostatnia seria gier została z kolei zaplanowana na 25 lub 26 maja.

Zestaw par 1. kolejki (22/23 lipca)

Wisła Grupa Azoty Puławy – Chojniczanka Chojnice

Pogoń Siedlce – ŁKS II Łódź

GKS Jastrzębie – Stal Stalowa Wola

Stomil Olsztyn – Zagłębie II Lubin

KKS 1925 Kalisz – Radunia Stężyca

Hutnik Kraków – Skra Częstochowa

Olimpia Grudziądz – Sandecja Nowy Sącz

Kotwica Kołobrzeg – Polonia Bytom

Olimpia Elbląg – Lech II Poznań